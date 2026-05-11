Dólar blue hoy: a cuánto cerró este lunes 11 de mayo + Seguir en









Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

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El dólar blue cerró a $1.385 para la compra y a $1.405 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.

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A cuánto opera el dólar oficial hoy, lunes 11 de mayo En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.391,50 para la venta.

Valor del CCL hoy, lunes 11 de mayo El dólar CCL cerró a $1.484,58 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6.7%.

Valor del dólar MEP hoy, lunes 11 de mayo El dólar MEP cerró a $1.428,02 y la brecha con el dólar oficial es de 2.6%.

Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 11 de mayo El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.839,50.

Cotización del dólar cripto hoy, lunes 11 de mayo El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.477,29, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, lunes 11 de mayo Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s81.780, según Binance.