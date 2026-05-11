Dólar hoy: a cuánto cerró este lunes 11 de mayo

El dólar oficial minorista cerró a $1.365 para la compra y a $1.415 para la venta en el Banco Nación (BNA) . En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA) , la divisa lo hace a $1.417,11 para la venta.

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En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.391,50.

El dólar blue cerró a $1.385 para la compra y a $1.405 para la venta , según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

El dólar CCL cerró a $1.484,58 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6.7% .

El dólar MEP cerró a $1.428,02 y la brecha con el dólar oficial es de 2.6% .

Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 11 de mayo

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.839,50.

Cotización del dólar cripto hoy, lunes 11 de mayo

El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.477,29, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, lunes 11 de mayo

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s81.780, según Binance.