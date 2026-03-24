Banco Macro celebró sus 20 años en Wall Street con el emblemático campanazo de apertura en el NYSE

El banco argentino celebró dos décadas en el NYSE con el tradicional "opening bell". “Comenzar a operar en EEUU fue una decisión clave que transformó a Macro en una compañía con estándares globales”, destacó su presidente, Jorge Brito.

Enviado especial a Nueva York, EEUU. – En el corazón financiero del mundo, donde cada mañana se define el pulso de los mercados globales, una empresa argentina se quedó este martes con el centro de la escena en la apertura de Wall Street. Banco Macro celebró dos décadas de cotización en el New York Stock Exchange (NYSE) con el tradicional "opening bell" , un evento de alta visibilidad global y fuerte carga simbólica: el mismo mercado que le abrió la puerta a la primera compañía nacional tras la crisis argentina de 2001 hoy lo vuelve a poner en primer plano, pero desde otro lugar.

Dos décadas después de aquel debut, la entidad regresa al NYSE no como apuesta, sino como jugador consolidado del sistema financiero argentino. La ceremonia contó con la presencia de la plana mayor del banco , encabezada por su presidente, Jorge Pablo Brito, en el marco de un evento del que participó Ámbito.

Bajo una mañana gélida en Nueva York, con temperaturas cercanas a los 0°C, viento cortante y un mercado atravesado por la volatilidad por la guerra en Medio Oriente, la entidad tocó la campana de apertura en la Bolsa de Nueva York, en el marco del vigésimo aniversario de su llegada al principal mercado del mundo. El evento reunió a la conducción del banco, con la participación del CEO Juan Parma , los directores Constanza Brito y Federico Carballo , y el CFO Jorge Scarinci , en una postal que combinó celebración institucional y posicionamiento internacional en un contexto global desafiante.

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El salto a Wall Street que marcó un punto de inflexión

Previo al toque de campana, Brito puso en valor el significado estratégico de aquel paso en una ceremonia privada en el NYSE de la que participó Ámbito: “La decisión de salir a Wall Street fue probablemente el paso más importante en la historia de Macro. En ese momento no solo apostamos a que podíamos hacerlo bien, sino a transformarnos en una compañía con estándares globales”.

El debut en el NYSE en 2006 no fue un movimiento más. Banco Macro se convirtió en la primera empresa argentina en listar acciones en Estados Unidos tras la crisis de 2001, en un contexto en el que el país todavía buscaba reconstruir su vínculo con los mercados internacionales. “Veníamos de años muy desafiantes para la Argentina y fuimos la primera compañía que volvió a listarse tras la crisis, en un momento donde todavía había dudas sobre el regreso del país a los mercados”, recordó Brito.

El proceso implicó un cambio estructural en la entidad financiera. “Salir a Wall Street fue un cambio profundo: pasamos de una estructura familiar a una compañía con procedimientos y controles internacionales, lo que nos permitió crecer y consolidarnos”, explicó el titular de Macro.





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La historia de Banco Macro, iniciada hace más de 45 años por sus fundadores, Jorge Horacio Brito -fallecido en 2020- y Ezequiel Carballo, lo fue posicionando como uno de los jugadores más relevantes del sistema financiero argentino. Su presencia sostenida en el NYSE contribuyó a reforzar su perfil en términos de solidez y a acompañar un proceso de modernización tecnológica que atravesó a toda la industria.

Esa evolución se apoyó en una estrategia marcada por la gestión del riesgo, la expansión territorial y el fortalecimiento del capital, factores que explican buena parte de su crecimiento en las últimas décadas. Hoy, la entidad se ubica entre los principales bancos privados de capital nacional, con fuerte inserción en economías regionales y participación activa en el financiamiento de empresas y familias en todo el país.

Dos décadas de crecimiento y acceso al mercado internacional





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El desembarco en Wall Street se dio a través de la colocación de American Depositary Shares (ADS), en una operación que tuvo una fuerte demanda por parte de inversores internacionales, marcando el regreso del interés global por activos argentinos. Desde entonces, la entidad mantuvo una cotización ininterrumpida durante 20 años en el NYSE, lo que implicó sostener estándares exigentes de transparencia, gobierno corporativo y compliance.

“Nuestra presencia en Wall Street no es solo un hito financiero; es un sello de transparencia y seguridad que respalda cada proyecto que acompañamos en la Argentina”, afirmó Brito. Y agregó: “Nada de esto sería posible sin nuestros colaboradores y los clientes que confían todos los días en Banco Macro”.

El campanazo y su impacto global

El tradicional opening bell del NYSE es uno de los eventos más visibles del sistema financiero internacional. La ceremonia es seguida por los principales medios económicos y replicada a través de plataformas digitales, alcanzando una audiencia estimada en torno a 160 millones de personas en todo el mundo.

En ese marco, la participación de Banco Macro no solo tuvo un valor simbólico, sino también un fuerte impacto en términos de visibilidad global para la entidad. El aniversario se dio en un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas, movimientos en los precios de la energía y mayor volatilidad en los mercados financieros, factores que condicionan el acceso al capital y elevan la exigencia sobre las compañías.





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En ese escenario, la imagen de una entidad argentina encabezando la apertura del NYSE vuelve a poner en perspectiva el recorrido del sistema financiero local en las últimas dos décadas: desde el aislamiento tras la crisis de 2001 hasta una nueva etapa de inserción en los mercados globales. Veinte años después de aquel debut, Banco Macro no solo mantiene su presencia en Wall Street, sino que busca consolidarse como un actor relevante en la intermediación financiera, conectando el ahorro con el crédito y el desarrollo de la economía argentina.