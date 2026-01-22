Banco Macro se asoció con el 50% a Personal Pay y se larga a competir como billetera virtual

La entidad financiera selló una alianza estratégica con Telecom Argentina para ingresar como socio en la billetera virtual de Personal. La operación apunta a ampliar la oferta de servicios financieros y reforzar la competencia en el mercado fintech argentino.

La operación refuerza la competencia en el sistema de pagos digitales, donde bancos, fintechs y grandes plataformas disputan la principalidad financiera de los usuarios.

Telecom Argentina y Banco Macro anunciaron un acuerdo estratégico mediante el cual la entidad financiera adquirió el 50% de Personal Pay , la billetera virtual del ecosistema Personal . La operación marca un nuevo paso en la convergencia entre banca tradicional y fintech , y posiciona a Banco Macro en la competencia directa dentro del mercado de billeteras digitales.

La transacción apunta a potenciar el crecimiento de Personal Pay y fortalecer su presencia en el sistema financiero argentino, a partir del respaldo de uno de los principales bancos privados del país. Al mismo tiempo, Banco Macro amplía su alcance hacia nuevos segmentos de clientes de la mano de la fintech telco más grande de la Argentina. Se prevé, más allá de la operación que fue anunciada por u$s 75 millones por la adquisición de acciones, una inversión inicial en tecnología que además pueda incorporar Inteligencia Artificial.

La operación conjunta comenzó a gestarse desde octubre pasado y deberá aguardar algunos pasos formales de los entes regulatorios para comenzar a proveer los servicios a su base de 4,7 millones de clientes. Ambos socios van a compartir las decisiones de la compañía en un directorio distribuido en partes iguales, cuyo presidente, por este año, será Juan Parma , CEO de Banco Macro.

La búsqueda de la alianza es la de aprovechar la base diversificada de clientes de Telecom -posicionada como la principal proveedora de servicios de telefonía del país con el respaldo de la entidad financiera que conduce Jorge Brito para ofrecer una serie de productos adicionales.

El acuerdo se inscribe en una tendencia global en la que bancos y fintechs desarrollan ecosistemas integrados , con el objetivo de ampliar el acceso a servicios financieros, mejorar la experiencia de usuario y diversificar la oferta de productos. En este marco, Personal Pay podrá incorporar servicios financieros más competitivos, incluyendo una mayor oferta de crédito y herramientas vinculadas a pagos, ahorro y financiamiento. Tarjetas de débito y crédito, préstamos personales e inversiones, se incluirán como parte de la oferta.

Desde Banco Macro señalaron que la operación forma parte de una estrategia de expansión del portafolio de negocios y de diversificación de los canales de llegada al público. La alianza con Telecom Argentina le permitirá al banco capitalizar la extensa base de usuarios del ecosistema Personal, que reúne servicios de conectividad, entretenimiento y soluciones digitales. Y tiene un punto de partida relevante para iniciar la competencia: aporta conectividad, lo que le permite tener un diferencial respecto de los competidores para lo que las autoridades definieron como el objetivo estratégico de la "principalidad".

Es decir, que los clientes usen mayormente la aplicación para sus operaciones diarias.

El segundo objetivo central que manifestaron las autoridades de la compañía en una presentación conjunta ante Ámbito fue el de crear un "ecosistema" a partir de la cartera de clientes que ya operan los diversos productos de Personal y potenciarlos con los que puede respaldar por detrás el Macro, a partir de su "know how" financiero.

Competencia con Galperín

El anuncio de la alianza sacude al mercado de las billeteras virtuales que por escala es acaparado por MeLi, que había tomado ventaja y por el peso de sus operaciones en el país. Sin embargo, estaba explorando la posibilidad de obtener una licencia de banco para poder ampliar su capacidad de oferta, algo en lo que la nueva alianza entre Macro y Telecom tiene un paso adelante.

El segundo diferencial es el de las ventajas y beneficios que podrían darle a su clientela a partir de la disminución de comisiones y una serie de beneficios aplicados a los paquetes de telefonía entretenimiento y conectividad, un factor que puede ser clave a la hora de disputar mercado.

macro.jpg Banco Macro busca potenciar su llegada a usuarios digitales a través de la base de clientes del ecosistema Personal, uno de los más grandes del país.

Una operación que acelera la convergencia entre bancos y fintechs

“Con esta nueva adquisición Banco Macro amplía su portafolio de negocios en la Argentina y potencia su llegada a más clientes, a través de una propuesta de valor innovadora y alternativa, a la vez que muestra una vez más la vocación de crecimiento del Banco y su férreo compromiso con el país. Dar éste paso junto a un socio como Telecom Argentina nos da mucho gusto y nos llena de entusiasmo y confianza respecto a lo que podemos lograr juntos”, aseguró Jorge Brito, Presidente del Banco Macro.

Por su parte, Telecom Argentina destacó que la incorporación de Banco Macro como socio estratégico consolida el crecimiento de la vertical fintech de Personal y abre una nueva etapa para Personal Pay, combinando capacidades del mundo bancario con la agilidad del modelo digital.

“Esta operación es parte del crecimiento estratégico que nos propusimos para la vertical fintech del ecosistema de servicios de Personal, y que se consolida en base a soluciones digitales relevantes para la vida de nuestros clientes", afirma Roberto Nobile, CEO de Personal

Con esta operación, Personal Pay buscará ganar escala y competitividad en un mercado cada vez más disputado, donde conviven bancos, fintechs y grandes plataformas tecnológicas. La estrategia apunta a profundizar la inclusión financiera, mejorar la personalización de los servicios y consolidar la billetera como una herramienta central dentro del ecosistema de pagos y finanzas. Martín Heine, continuará siendo el CEO de Personal Pay.

Banco Macro cuenta actualmente con la mayor red de sucursales privadas del país, mientras que el ecosistema Personal brinda más de 35 millones de servicios en Argentina y la región. La alianza entre ambas compañías refuerza la integración entre telecomunicaciones y servicios financieros, un modelo que gana protagonismo en el escenario financiero local. Tras el anuncio, ambas compañías aseguraron que los siguientes pasos serán progresivos pero que el desembarco en el mercado es un hecho que estará acompañado por una gran inversión tecnológica, destacando a la par que son dos empresas de capitales nacionales que se unen con el foco puesto en las necesidades cada vez más desafiantes de los usuarios y clientes, y con el objetivo de ampliar los márgenes de la inclusión financiera.