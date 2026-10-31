Binance anunció la cobertura del 90% de sus u$s6.300 millones robados

La empresa adelantó que el 10% restante se compone de tokens menos líquidos. Para cubrir la pérdida, acudió a su Fondo de Activos Seguros para Usuarios (SAFU).

El 10% restante está compuesto por tokens menos líquidos, por lo que llevará más tiempo conseguir las cantidades ‌necesarias para cubrir el total.

La plataforma de criptomonedas Binance anunció este sábado la cobertura del 90% de la cantidad sustraída, luego de perder u$s6.300 millones en un ataque informático sin precedentes a su plataforma.

El 10% restante está compuesto por tokens menos líquidos, por lo que llevará más tiempo conseguir las cantidades ‌necesarias para cubrir el total, indicó el comunicado publicado en la cuenta oficial de X de la empresa. La plataforma sostuvo que reservó internamente unos u$s6.340 millones de los fondos de la empresa para cubrir las pérdidas.

Además, explicó que la reposición implicó un despliegue parcial de su Fondo de Activos Seguros para Usuarios (SAFU) , dotado con u$s1.000 millones, una reserva de bitcoins que mantiene para proteger a los clientes en caso de brechas de seguridad.

El codirector ejecutivo de la empresa, Richard ‌Teng , aseguró el viernes que la brecha de seguridad fue un “ataque complejo” en el que se utilizó una computadora portátil comprometida y software malicioso diseñado para borrar las pruebas de su actividad, lo que dificulta su rastreo e investigación.

Binance también indicó que había ‌realizado una nueva instantánea de los activos depositados en su plataforma este 31 de octubre, como parte ‌de su proceso de prueba de reservas.

Por otro lado, los usuarios que posean los 10 tokens enumerados —BTC, ETH, USDT, BNB, SOL, USDC, XRP, USD1, RLUSD y ZEC— podrán verificar que sus activos están respaldados en una proporción mínima de 1:1 una vez que la prueba completa esté disponible. La plataforma ‌de intercambio afirmó que seguía en camino de reanudar los servicios de retirada el domingo 1 de noviembre, dentro del plazo previamente establecido.

"Estamos colaborando con socios del sector para completar estas adquisiciones y ofreceremos nuevas actualizaciones a medida que avancemos", indicó el texto en una parte de su explicación y detallaron que en cuanto a su instantánea "ofrece una visión actualizada de los activos que están plenamente respaldados y forma parte de nuestro compromiso continuo con la transparencia".

Hackeo a Binance: investigan a un grupo de Corea del Norte como responsable del robo de u$s6.300 millones

Mientras el hackeo a Binance golpea al mundo cripto, distintas empresas de inteligencia blockchain comenzaron a señalar a Corea del Norte como posible responsable del robo de u$s 6.360 millones. Las primeras investigaciones apuntan a TraderTraitor, una unidad de hackers de élite vinculada al régimen de Kim Jong-un.

La firma estadounidense TRM fue una de las primeras en atribuir el ataque a ese grupo. En una publicación difundida el jueves, sostuvo que la operación presenta características compatibles con otros robos anteriores asociados a Corea del Norte y afirmó: "Hacemos esta evaluación con un alto grado de confianza".

Según el análisis de la compañía, el atacante habría transferido aproximadamente u$s6.360 millones desde billeteras de Binance distribuidas en diez blockchains. La mayor parte de los movimientos se habría concretado en unos 20 minutos. De confirmarse, se trataría del mayor robo de criptomonedas registrado en la historia.