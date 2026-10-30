Golpe al mercado cripto: Bitcoin se hunde hasta los u$s77.000 tras el hackeo a Binance

La mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo suspendió depósitos y retiros. Circle, Tether y Ripple congelaron activos vinculados al ataque, y las acciones de Circle llegaron a caer 5% en la previa de Wall Street.

Bitcoin (BTC) se desploma este viernes y se aleja de los u$s80.000 luego de que Binance informara de un ciberataque con un impacto estimado de u$s6.300 millones , un episodio que elevó la tensión en todo el mercado de criptomonedas . La principal criptomoneda cede un 4% y cotiza en u$s77.513, mientras los inversores evalúan el alcance del incidente.

El resto del mercado cripto también acusó las pérdidas. Ethereum cae 4% hasta u$s2.230, mientras que activos como Binance (-5,6%) , Solana (-4%) y XRP (-3,6%) muestran caídas similares. Sin embargo, hay algunas criptomonedas que se sostienen, como es el caso de Tron e Hyperliquid , con subas de 2,8% y 7,6%, respectivamente.

Según Binance , el impacto total del incidente asciende a unos u$s6.300 millones . La plataforma trabajó con distintos socios del ecosistema blockchain para congelar los activos afectados y ya logró bloquear aproximadamente u$s3.000 millones en la cadena.

La empresa afirmó que cubrirá la totalidad de las pérdidas mediante su fondo de emergencia SAFU y recursos propios, y sostuvo que los fondos de los usuarios están a salvo.

Como medida preventiva, Binance suspendió temporalmente los depósitos y retiros mientras completa las verificaciones de seguridad, revocó la autorización de la dirección afectada y recurrió a las autoridades y a firmas de inteligencia blockchain para intentar rastrear y recuperar los activos sustraídos.

El impacto se expande

El incidente motivó la intervención de otras compañías clave del sector. Circle habría bloqueado más de u$s800 millones en USD Coin (USDC), Tether habría congelado más de u$s1.500 millones y Ripple habría contribuido a frenar el movimiento de otros u$s200 millones.

La presión se trasladó de inmediato a los mercados. Además de la caída de Bitcoin y la mayoría de los activos cripto, las acciones de Circle llegaron a retroceder alrededor de un 5% en las operaciones posteriores al cierre de Wall Street.