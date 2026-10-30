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30 de octubre 2026 - 09:54

Golpe al mercado cripto: Bitcoin se hunde hasta los u$s77.000 tras el hackeo a Binance

La mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo suspendió depósitos y retiros. Circle, Tether y Ripple congelaron activos vinculados al ataque, y las acciones de Circle llegaron a caer 5% en la previa de Wall Street.

El incidente motivó la intervención de otras compañías clave del sector.

El incidente motivó la intervención de otras compañías clave del sector.

ChatGPT IA

Bitcoin (BTC) se desploma este viernes y se aleja de los u$s80.000 luego de que Binance informara de un ciberataque con un impacto estimado de u$s6.300 millones, un episodio que elevó la tensión en todo el mercado de criptomonedas. La principal criptomoneda cede un 4% y cotiza en u$s77.513, mientras los inversores evalúan el alcance del incidente.

El resto del mercado cripto también acusó las pérdidas. Ethereum cae 4% hasta u$s2.230, mientras que activos como Binance (-5,6%), Solana (-4%) y XRP (-3,6%) muestran caídas similares. Sin embargo, hay algunas criptomonedas que se sostienen, como es el caso de Tron e Hyperliquid, con subas de 2,8% y 7,6%, respectivamente.

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El hackeo de Binance

Según Binance, el impacto total del incidente asciende a unos u$s6.300 millones. La plataforma trabajó con distintos socios del ecosistema blockchain para congelar los activos afectados y ya logró bloquear aproximadamente u$s3.000 millones en la cadena.

La empresa afirmó que cubrirá la totalidad de las pérdidas mediante su fondo de emergencia SAFU y recursos propios, y sostuvo que los fondos de los usuarios están a salvo.

Como medida preventiva, Binance suspendió temporalmente los depósitos y retiros mientras completa las verificaciones de seguridad, revocó la autorización de la dirección afectada y recurrió a las autoridades y a firmas de inteligencia blockchain para intentar rastrear y recuperar los activos sustraídos.

El impacto se expande

El incidente motivó la intervención de otras compañías clave del sector. Circle habría bloqueado más de u$s800 millones en USD Coin (USDC), Tether habría congelado más de u$s1.500 millones y Ripple habría contribuido a frenar el movimiento de otros u$s200 millones.

La presión se trasladó de inmediato a los mercados. Además de la caída de Bitcoin y la mayoría de los activos cripto, las acciones de Circle llegaron a retroceder alrededor de un 5% en las operaciones posteriores al cierre de Wall Street.

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