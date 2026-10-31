Reclaman a la AGN una "auditoría integral" sobre la privatización de AySA + Agregar ámbito en









La presentación de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuenta pide incluir el proceso de venta de las acciones estatales en el plan operativo de este año y fija un plazo para el informe: antes del 1° de marzo de 2027. En paralelo, el organismo de control ya aprobó revisar la licitación de la Hidrovía y la prórroga a Aeropuertos Argentina.

La presentación apunta a evaluar el proceso de privatización de la empresa de agua.

La Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas envió un pedido formal al presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN), Juan Manuel Olmos, para que el organismo inicie una auditoría de la privatización de Aguas y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA). En detalle, el documento solicitó “dar inmediato inicio a una auditoría integral de gestión, financiera y de cumplimiento, del proceso de privatización total, bajo la modalidad de venta de la totalidad de acciones del Estado Nacional” en la empresa de agua.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El autor de la solicitud es el diputado nacional de Unión Por la Patria, Guillermo Michel. En sus fundamentos, el legislador se apoyó en el artículo 7° de la Ley Bases, el mismo que declaró a AySA sujeta a privatización, además de en su condición de integrante de la comisión bicameral que controla las cuentas públicas.

En su escrito, el legislador reconstruyó el andamiaje normativo con el que el Gobierno avanzó sobre la compañía. “Como es de su conocimiento, el Poder Ejecutivo Nacional hizo uso de dicha autorización legislativa y, a tal fin, dictó los Decretos N°695/2024, 493/2025, 494/2025 y 805/2025. Además, y en consonancia con las normas aludidas, el Ministerio de Economía dictó las Resoluciones N°1.198/2025, 280/2026, 543/2026, 704/2026, 1.386/2028 y 1.722/2026”, enumeró. Sobre esa base, solicitó a la AGN “que resuelva incluir en el Programa Operativo Anual 2026 y dar inmediato inicio” a la auditoría.

La solicitud completa a la AGN. El documento requirió que el proceso “se lleve a cabo sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley N° 27.742”. Por último, solicitó que sea remitido a la Comisión "antes del 1° de marzo de 2027”.

La AGN también auditará la Hidrovía y el ORSNA El pedido por AySA se suma a dos frentes que el organismo de control ya decidió abrir. Uno es la reciente y controvertida licitación de la Vía Navegable Troncal (Hidrovía). El otro, la prórroga de la concesión a Aeropuertos Argentina, que el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) tramitó a través de tres actas secretas.

Ámbito accedió en exclusiva a la decisión, tomada por la AGN dentro del Programa de Acción Anual para el ejercicio 2027. El Colegio de Auditores ya la aprobó, pero resta el paso final: el visto bueno de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, según lo establece la ley de Administración Financiera 24.156. La AGN también auditará la Hidrovía y el ORSNA. Hay un detalle que difícilmente pase inadvertido en la Casa Rosada, en plena puja pública con el organismo: ambas auditorías fueron propuestas por el propio Olmos. Además, existe la posibilidad concreta de que, antes de fin de año, la AGN presente un informe crítico sobre los envíos de oro al exterior. De acuerdo con la información a la que accedió Ámbito, el Banco Central que conduce Santiago Bausili ya agotó el plazo, y su correspondiente prórroga, para responder. El Plan 2027 contempla además la fiscalización del ámbito universitario y del sector público descentralizado. A eso se suman ocho proyectos específicos de auditoría sobre 12 universidades nacionales y 27 informes dedicados a empresas públicas, fideicomisos y entes estatales.