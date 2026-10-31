Segunda reunión de la Mesa Federal Minera a puertas cerradas: de qué se habló y la agenda impulsa CAEM

Roberto Cacciola encabezó, junto con la Cámara Argentina de Empresas Mineras, el segundo encuentro del espacio de articulación sectorial en Rosario. Participaron funcionarios nacionales, mandatarios provinciales, operadoras, cámaras empresarias y algunos líderes sindicales. El faltazo de AOMA y el documento pendiente.

En el marco de las primeras Rondas de Negocios RIGI , la minería sumó en Rosario una nueva instancia de articulación entre el Gobierno nacional, las provincias y las principales compañías del sector. La segunda reunión de la Mesa Federal Minera congregó a funcionarios, gobernadores, directivos de operadoras, representantes de cámaras empresarias y referentes sindicales, con una agenda centrada en el desarrollo de la actividad y la preparación de la cadena de valor para acompañar las inversiones que están en carpeta.

El encuentro fue impulsado por la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) , bajo la conducción de su presidente, Roberto Cacciola , junto con el Gobierno de Santa Fe y referentes del Ejecutivo nacional. La reunión se realizó en paralelo a las 2.500 reuniones y 800 networking en el predio La Fluvial , pero tuvo una dinámica y un objetivo propios: sostener un ámbito de diálogo político e institucional para coordinar las condiciones que requiere el crecimiento de la minería en las distintas provincias.

La Mesa Federal Minera (MFM) había tenido su primera reunión en San Juan , durante la exposición organizada por Panorama Minero en el Velódromo . Ese primer cónclave lo lideró Karina Milei y los participantes coincidieron en la necesidad de fortalecer un marco jurídico e institucional que permita acelerar el desarrollo del sector para atraer capitales hacia las provincias. Si las agendas lo permiten, el próximo sería antes de fin de año en Córdoba o en febrero del 2027.

La segunda edición de la MFM en Rosario también contó con la participación de la secretaria general de la Presidencia y buscó darle continuidad a ese espacio y ampliar la participación de los actores que tienen responsabilidades en el desarrollo de los proyectos, desde las autoridades nacionales y provinciales hasta las empresas que deberán ejecutarlos y abastecerlos.

La Mesa Federal Minera busca funcionar como un ámbito para coordinar esas necesidades y sostener el diálogo entre quienes deben generar las condiciones para que las inversiones se concreten.

Por el Gobierno nacional participaron además de Karina Milei , el jefe de Gabinete, Diego Santilli ; su mano derecha, Gustavo Coria ; el ministro de Economía, Luis Caputo ; el secretario saliente de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem ; el secretario de Minería, Luis Lucero; la subsecretaria de Industria, Daniela Ramos ; entre otros funcionarios.

La representación provincial también fue amplia. Estuvieron el gobernador de Santa Fe y anfitrión, Maximiliano Pullaro; Marcelo Orrego, de San Juan; Raúl Jalil, de Catamarca; Carlos Sadir, de Jujuy; Rogelio Frigerio, de Entre Ríos; Alfredo Cornejo, de Mendoza; Alberto Weretilneck, de Río Negro; y Martín Llaryora, de Córdoba. También participó el ministro de Economía de Tucumán, Daniel Víctor Abad.

La presencia de los mandatarios fue uno de los aspectos que destacaron los participantes. “Fueron gobernadores muy importantes, fue una reunión muy potente”, remarcó a este cronista una fuente que integró el Comité Ejecutivo de CAEM y participó de la reunión. Para el sector, la coordinación entre las provincias resulta clave en un escenario en el que los proyectos requieren infraestructura, servicios, formación laboral y reglas de trabajo que exceden los límites de cada jurisdicción.

“La parte positiva es que se le dio continuidad a lo de San Juan”, explicó Cacciola a Energy Report. El titular de CAEM destacó que hubo un compromiso del Gobierno nacional para promover la participación de la industria argentina en el crecimiento minero y valoró la presencia de funcionarios nacionales, gobernadores y representantes del sector privado. “Hay un compromiso fuerte del Gobierno nacional para tratar de que la industria argentina participe del crecimiento de la minería”, sostuvo.

La presencia de mandatarios de provincias mineras y de otras que cuentan con una base industrial y de proveedores fue uno de los aspectos destacados por los participantes. Manuel Benítez, presidente de la Cámara Argentina de Proveedores Mineros (CAPMIN), definió la reunión como “un hecho político”, en el que se discutió cómo ampliar el derrame de la actividad más allá de los territorios donde se encuentran los yacimientos. En ese sentido, mencionó la participación de provincias como Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y Mendoza, que tienen empresas con capacidad para abastecer a los proyectos aunque no sean productoras mineras.

En total, nueve gobernadores participaron de las Rondas RIGI, aunque la asistencia a la Mesa Federal tuvo algunas diferencias. Weretilneck se retiró antes de ese encuentro y Cornejo estuvo durante un tramo, y luego también se retiró. El rionegrino no estuvo aparecen en la foto de familia del final del encuentro, con Milei, Caputo y Santilli. Fuentes políticas que pidieron el anonimato argumentaron que no tiene "resuelto el pago chico electoral" del año que viene, y prefirió no mostrarse en tándem.

Por el Gobierno nacional participaron; Karina Milei; Diego Santilli; Gustavo Coria; Luis Caputo; Daniel González; Martín Menem; Luis Lucero y Daniela Ramos, entre otros.

El sector privado y la UOCRA, en la misma mesa (el faltazo de AOMA)

Por las empresas participaron representantes de algunas de las principales compañías con proyectos e intereses en la Argentina. CAEM estuvo representada por su presidente y miembros del Comité Ejecutivo. También asistieron Ignacio Costa, de Río Tinto Lithium; Franco Mignacco, de EXAR; Michael Meding, de Los Azules y McEwen Copper; y Sebastián Delgui y Santiago Dapello, por Fortescue.

Glencore también estuvo presente a través de Juan Donicelli, quien participó en reemplazo de Martín Pérez de Solay, que se encontraba en Suiza. La convocatoria incluyó, además, a Rubén Pronotti, secretario de Organización y Asuntos Gremiales de la UOCRA a nivel nacional. El dirigente asistió en representación del gremio ante la imposibilidad de concurrir de su secretario general, Gerardo Martínez.

El gran faltazo fue para AOMA, por la víspera del Día del Trabajo Minero del 28 de octubre. Su ausencia se produjo luego de que dirigentes de distintas seccionales del sindicato, encabezados por su secretario general, Héctor Laplace, inauguraron un nuevo local gremial y realizaran en Mendoza un plenario federal en el que debatieron sobre la reforma laboral, la situación de la actividad minera y los desafíos del movimiento obrero.

No se informó oficialmente el motivo por el que la organización no pudo asistir a la Mesa Federal, pero este medio pudo saber que mientras en Rosario se iniciaban las rondas, los sindicalistas regresaban a Buenos Aires. Lo que sí trascendió fue el mensaje de Laplace: "Invitamos a los ambientalistas a que transiten con nosotros la actividad minera. Nosotros queremos ser garantes de que la actividad minera se tiene que hacer en la Argentina, pero se tiene que hacer bien".

"Somos los primeros ambientalistas", el desafiante mensaje del líder de AOMA, Héctor Laplace, desde Mendoza.

Sin embargo, la integración de compañías, proveedores y representantes de los trabajadores reflejó la intención de abordar la expansión minera desde una perspectiva más amplia que la estrictamente productiva. La construcción de nuevos proyectos demandará mano de obra, servicios especializados, infraestructura y una red de empresas con capacidad para responder a las exigencias de las operadoras.

Una fuente del Comité Ejecutivo de CAEM destacó el entendimiento alcanzado entre los distintos sectores. “Hubo un gran entendimiento entre el Gobierno nacional, los gobernadores y las empresas, con la mirada puesta en el futuro y en el desarrollo de proveedores”, afirmó en off a Energy Report.

La misma fuente valoró la continuidad de la Mesa Federal y su articulación con las iniciativas destinadas a vincular a las grandes inversiones con el entramado productivo nacional. “La Mesa Federal Minera y las rondas fueron un éxito, con gran colaboración entre el Gobierno, las provincias, las empresas y los proveedores. Hablamos de capacitación y desarrollo de proveedores para el futuro del país”, enfatizó.

En ese marco, Benítez consideró que las Rondas RIGI y la Mesa Federal Minera cumplen funciones complementarias. Mientras el encuentro de negocios permitió acercar a proveedores y compañías, la reunión institucional puso en discusión cómo ampliar la participación de las distintas provincias. “El encuentro de las Rondas RIGI dio visibilidad y generó mucho encuentro masivo con las mineras. Las empresas mineras están conformes; fue un win-win para todos”, afirmó el presidente de CAPMIN

El acompañamiento de las mineras a los proveedores

Desde la mirada de las compañías, el desafío no se limita a generar oportunidades comerciales, sino también a construir una relación más estrecha con las comunidades y los proveedores de cada región. El CEO de Los Azules, Michael “Mike” Meding, consideró que la reunión tuvo un perfil más práctico que político y destacó la orientación de las conversaciones. “La mesa tuvo muy pocas declaraciones políticas y más conversaciones prácticas. Fueron interesantes los comentarios de los gobernadores y la forma en que se manejó”, comentó.

Meding señaló que el objetivo debe ser alinear a las provincias para que tanto las jurisdicciones mineras como aquellas que no tienen yacimientos puedan participar de la actividad. Pero también planteó que las propias empresas tienen responsabilidades en ese proceso. “Las minas se hacen donde están los recursos y, por eso, tenemos que ser parte de las comunidades y de la sociedad donde operamos”, afirmó.

Michael Meding, CEO de Los Azules, escoltado por Franco Mignacco, de EXAR, en la Mesa Federal Minera.

En ese sentido, el también titular de GEMERA propuso establecer una lógica de prioridad para la contratación de proveedores: primero los de las comunidades cercanas a los proyectos, luego los de la provincia y finalmente los del resto del país, antes de recurrir a empresas del exterior. Para lograrlo, advirtió, las compañías mineras deberán involucrarse más en el desarrollo de las firmas locales, especialmente de las pymes que todavía no cuentan con experiencia en operaciones de gran escala.

El ejecutivo puso como ejemplo una experiencia propia en campañas de perforación, en las que trabajó con siete contratistas, dos de ellos sin antecedentes en ese tipo de tareas. Ante las dificultades de acceso al crédito para comprar equipos, la empresa adquirió ocho perforadoras y entregó la mitad a dos compañías pequeñas, junto con asistencia operativa y técnica. Según relató, en poco tiempo ambas pudieron alcanzar resultados comparables o incluso superiores a los de firmas internacionales.

“Cuando apostás por las empresas locales, podés obtener resultados”, resumió Meding. Sin embargo, advirtió que el financiamiento sigue siendo uno de los principales obstáculos para las pymes argentinas y que las mineras también deben revisar sus propios procedimientos administrativos y de pago.

En particular, señaló que los plazos extensos para aceptar facturas y procesar pagos pueden generar costos financieros que las empresas pequeñas no están en condiciones de absorber. Una alternativa, explicó, es que las operadoras acepten con mayor rapidez las facturas de sus proveedores para que estos puedan descontarlas en los bancos. De esa manera, la evaluación crediticia puede tomar como referencia el riesgo de la compañía minera y no solamente el de la pyme, lo que facilita el acceso a mejores tasas.

Meding también planteó que los contratos de largo plazo pueden ayudar a los proveedores a conseguir financiamiento, aunque deben adecuarse a las necesidades reales de cada proyecto y al grado de avance de las inversiones. Mientras una construcción no haya comenzado y el financiamiento no esté cerrado, consideró que no corresponde generar expectativas sobre acuerdos extensos sin contemplar los riesgos y las condiciones de salida.

Los directivos de CAEM Santiago Dapelo (Fortescue) e Ignacio Costa (Rio Tinto Litio) participaron de la Mesa Federal Minera.

Una agenda federal para acompañar las inversiones

La discusión sobre el desarrollo de proveedores ocupó un lugar central en la agenda sectorial. La cartera de proyectos mineros, en particular los grandes desarrollos de cobre, abre una oportunidad para ampliar la participación de empresas argentinas, pero también plantea exigencias en materia de escala, capacitación, certificaciones y estándares operativos.

El presidente de CAEM, Roberto Cacciola, viene señalando que la Argentina atraviesa una etapa decisiva para la minería. Durante su participación en el panel sobre competitividad y fortalecimiento de la cadena de valor, sostuvo que el país cuenta con seis proyectos de cobre de clase mundial en condiciones de desarrollo simultáneo, una posibilidad que puede traducirse en inversiones, empleo y nuevos negocios para proveedores nacionales.

También advirtió que la construcción de los proyectos deberá avanzar en paralelo con las obras de infraestructura necesarias para sostenerlos. “Tenemos desafíos vinculados a rutas, ferrocarriles y logística que deberán avanzar simultáneamente con la construcción de los proyectos, especialmente los de cobre”, planteó.

La experiencia del litio aparece como un antecedente para ese proceso. Según destacó Cacciola, más del 70% de las compras de las empresas del sector se realizan en el país, un dato que muestra la capacidad de los proveedores argentinos para integrarse a operaciones de gran escala. Para el cobre, sin embargo, la magnitud de las inversiones y los requerimientos de construcción demandarán una preparación adicional.

Cada proyecto podría requerir entre 6.000 y 7.000 trabajadores durante su etapa de construcción, además de servicios de transporte, alojamiento, gastronomía, mantenimiento, construcción de caminos, campamentos, estructuras metálicas y provisión de insumos industriales. La participación de las comunidades cercanas y la articulación entre empresas de distintas provincias también forman parte de los desafíos.

“Cada vez escuchamos más consultas vinculadas a certificaciones, estándares, capacitación y vinculación con la industria. Eso demuestra que el sector proveedor se está preparando. El desafío es avanzar con responsabilidad, gestionando las expectativas y trabajando para que las oportunidades se transformen en realidades concretas lo antes posible”, remarcó el dirigente empresario.

La comisión directiva de CAEM y el presidente de CAPMIN, los verdaderos hacedores de la Mesa Federal Minera.

Cacciola también evaluó positivamente la convocatoria de las rondas, aunque aclaró que no pudo seguir de cerca su desarrollo en el espacio de reuniones comerciales porque estuvo abocado a los paneles y a la Mesa Federal. Según los comentarios que recibió de los participantes, la organización y la cantidad de asistentes tuvieron una buena recepción. “Todos me dijeron que se fueron muy contentos de la ronda de negocios. Estuvo bien organizada la cantidad de gente que participó”, indicó luego del evento, en conversación con este medio.

El titular de CAEM vinculó esa convocatoria con un reclamo que vienen planteando las provincias con mayor desarrollo industrial: tener una participación más amplia en los negocios que generará la minería, tanto en la provisión de bienes como de servicios. Para Cacciola, el encuentro permitió empezar a construir una mirada que contemple las capacidades productivas del conjunto del país y no solamente las de las jurisdicciones donde están los recursos.

Un acuerdo federal con firmas pendientes y nuevas sedes en disputa

Uno de los resultados institucionales de la reunión fue la elaboración de un documento con compromisos para el desarrollo de la industria argentina y la participación de los distintos actores. El texto contempla responsabilidades del Gobierno nacional, las provincias, CAEM, ADIMRA y CAPMIN, además de la participación prevista de las organizaciones sindicales.

Sin embargo, el acuerdo todavía no quedó formalizado con todas las firmas y tampoco se distribuyeron copias del documento. Cacciola explicó que la nómina de participantes prevista inicialmente tuvo modificaciones durante la organización: “Los firmantes que se habían puesto en su momento cambiaron, se incluyeron algunos, otros no estuvieron. Así que, de nuevo, cuando tenga la copia firmada, con todo gusto te la hago llegar, porque este es un documento que va a ser público”, señaló a Energy Report.

El presidente de CAEM aclaró que había firmado en representación de la cámara, pero que aún no contaba con una copia completa. Según explicó, el borrador fue elaborado por la entidad y, hasta donde sabía, no había recibido modificaciones sustanciales. El objetivo es que el documento reúna las adhesiones de los participantes y establezca una hoja de ruta compartida para que las inversiones mineras se traduzcan en empleo, desarrollo industrial y oportunidades para los proveedores nacionales.

La continuidad de la Mesa Federal también quedó vinculada con la próxima edición de las Rondas RIGI. Córdoba, cuyo gobernador Martín Llaryora participó del encuentro, se postuló para recibir la siguiente ronda de negocios. También expresaron interés San Juan y Entre Ríos, que se sumaron a la lista de provincias que buscan ser sede. Cacciola aclaró que todavía no estaba definida la próxima ubicación y que hubo varios mandatarios interesados en llevar la iniciativa a sus territorios.

En principio, la próxima reunión de la Mesa Federal Minera se realizaría en febrero y podría combinar nuevamente una ronda de proveedores con una sesión del espacio institucional. Si Córdoba resulta elegida para organizar las próximas Rondas RIGI antes de fin de año, se espera que para entonces el acuerdo federal ya cuente con las firmas de todos los participantes. De lo contrario, la expectativa es completar ese proceso en el próximo encuentro de la Mesa Federal, previsto para febrero.

La formalización del documento será un paso necesario para convertir los compromisos expresados en Rosario en una agenda de trabajo concreta entre Nación, provincias, empresas, proveedores y sindicatos. El desafío será sostener esa coordinación mientras los grandes proyectos avanzan hacia sus etapas de construcción y comienzan a demandar, en mayor escala, bienes, servicios y trabajadores de todo el país.