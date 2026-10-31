Flávio Bolsonaro, sin respaldo en el PL: el 75% de los funcionarios electos ignoró la carta donde se proclamó "líder de Brasil"

El dato surgió de una reciente encuesta. Algunos de los funcionarios citados creen que la postura del senador "podría dañar la imagen del partido".

Un reciente conteo arrojó que un 75% de los líderes del PL, elegidos para representar al partido de Bolsonaro en el Congreso, rechazó la acusación de fraude de Flávio.

Aproximadamente el 75% de los funcionarios electos del Partido Liberal (PL) de Brasil ignoró la carta del excandidato presidencial liberal Flávio Bolsonaro , en la que se autoproclamó el verdadero mandatario del país, tras los últimos comicios presidenciales. El dato, que surgió de una encuesta, arrojó que el senador atraviesa momentos de aislamiento dentro de su espacio político en medio de su fuga a EEUU .

En detalle, el relevamiento del medio brasileño O Globo arrojó que de un total de 155 funcionarios elegidos para representar al partido en el Congreso y los gobiernos estatales, unos 117 ignoraron el texto (75%), mientras que solo 38 lo compartieron en las redes o defendieron su contenido .

Este bajo nivel de apoyo, arrojó el medio local, reflejó las acciones concretas de los dirigentes del partido, quienes intentan convencer al senador de abandonar la acusación de fraude electoral , ya que no existen pruebas al respecto. "Insistir en el tema, según estas personas, compromete la agenda de la oposición y podría dañar la imagen del partido", citó OGlobo en su web.

Tras negarse a acatar la orden de entregar sus pasaportes, emitida por el ministro Alexandre de Moraes, del Tribunal Supremo Federal (STF) , Flávio publicó una carta en la que denunciaba fraude y se declaró como el "verdadero presidente electo", luego de ser derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva por una diferencia de 4,4 millones de votos.

CARTA À NAÇÃO BRASILEIRA

28.10.26 pic.twitter.com/QqOGZuF8G0 — Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) October 28, 2026

De "presidente a líder" y Brasil con Z: qué decía la carta de Flávio Bolsonaro en la que rechazó los resultados electorales

El senador publicó la carta este miércoles 28 de octubre. Sin embargo, la misma sufrió modificaciones y Bolsonaro debió dar marcha atrás con algunas de las afirmaciones en la que cuestionaba el resultado. Minutos después de la publicación inicial, pasó de proclamarse el “verdadero presidente electo de Brasil” a “líder de Brasil” y se corrigió el escudo nacional que acompañaba el texto.

La primera versión de la carta había sido publicada en X, luego editó la publicación con la versión final. En su apertura, Flávio afirmaba: “Me dirijo al pueblo brasileño y a la comunidad internacional como el verdadero presidente electo de Brasil”.

La modificación también alcanzó otro pasaje del documento en el que el senador insistía en proclamarse presidente electo. Sin embargo, mantuvo sus cuestionamientos a los resultados electorales y sus acusaciones de fraude, sin presentar pruebas que respaldaran esas denuncias.

La carta también generó repercusiones por un error en el escudo de armas de Brasil. La primera versión incluía un símbolo histórico con la inscripción “Estados Unidos de Brasil”, una denominación que el país utilizó después de la proclamación de la República, en 1889.

El detalle combinaba dos elementos desactualizados: el nombre “Estados Unidos de Brasil”, que dejó de ser la denominación oficial en 1967, y la grafía "Brazil" con z, reemplazada oficialmente por "Brasil" con s en 1931. En la versión corregida, el escudo fue sustituido por el actual, que lleva la inscripción “República Federativa de Brasil”.