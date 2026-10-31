Día Mundial del Ahorro: las claves para guardar dinero a fin de mes y tener unas finanzas saludables

Los especialistas del dinero destacan la importancia de organizar los gastos, construir un fondo de emergencia y priorizar la liquidez.

Los especialistas del dinero destacan la importancia de organizar los gastos, construir un fondo de emergencia y priorizar la liquidez.

Cada 31 de octubre se celebra el Día Mundial del Ahorro , una fecha que invita a revisar los hábitos financieros y planificar el uso del dinero . En un contexto económico cargado de dificultades, los especialistas destacan la importancia de organizar los gastos, construir un fondo de emergencia y priorizar la liquidez por encima de la rentabilidad.

Para el consultor financiero Omar de Lucca , uno de los factores que los ahorristas deben observar con mayor atención es la mora en la cadena de pagos. Según explicó, el escenario actual exige evaluar los riesgos antes de tomar decisiones financieras , tanto al invertir en productos bancarios como al destinar dinero a la economía real.

Por ejemplo, quienes buscan obtener un ingreso adicional mediante el descuento de cheques deben analizar la calificación crediticia de quien los emite. También resulta importante conocer la situación de la industria en la que se invierte , en un contexto en el que muchas empresas enfrentan dificultades para cobrar sus ventas y cumplir con sus obligaciones.

En esta línea, Matías Daghero , director de Closing Bell Advisors, dijo que un paso clave para tener unas finanzas sanas es refinanciar las deudas malas.

"Una primera clave es limpiar las deudas, o sea, no tener deudas, sobre todo deudas a tasas altas. Si uno está con deudas a tasas altas, ver la posibilidad de refinanciarlas para irlas bajando", señaló.

Diversificar riesgos y priorizar la liquidez

Frente a estas dificultades, De Lucca recomendó diversificar los riesgos y mantener un fondo de contingencia que permita afrontar imprevistos. La posibilidad de no cobrar una inversión, un sueldo o un ingreso esperado vuelve especialmente importante contar con dinero disponible para cubrir los gastos cotidianos.

"Tenés que tener alguna caja para tocar en el caso de un contexto como el que estamos pasando. Y ser un poco más conservador, quizás decir: 'Resigno rentabilidad, pero aseguro liquidez'", relató el experto.

Otra herramienta fundamental consiste en elaborar un flujo de fondos personal que contemple los ingresos ordinarios y extraordinarios, así como los gastos fijos y variables. Este ejercicio permite anticipar desequilibrios y establecer límites de consumo.

Los especialistas del dinero destacan la importancia de organizar los gastos, construir un fondo de emergencia y priorizar la liquidez. Pexels

La clave está en gastar menos de lo que se gana. Si una persona percibe ingresos por $1.000 y proyecta gastar $990, cualquier imprevisto puede comprometer su estabilidad. En cambio, si estima gastos por $700, tendrá un superávit que podrá destinar al ahorro o a inversiones.

Construir un hábito del ahorro

Jonatan Kon Oppel, fundador de Zait y asesor en planificación financiera e inversiones, coincidió en que la planificación es esencial, aunque destacó que las estrategias deben ser sencillas para sostenerlas en el tiempo.

"Una de ellas es separar el ahorro a principios de mes. Apenas se cobre el sueldo o se reciben los ingresos, separar una parte que se quiere ahorrar para el futuro y ponerlo en una cuenta o lugar donde no se toque", explicó.

También aconsejó concentrar los esfuerzos en los gastos de mayor peso dentro del presupuesto, como la vivienda y el vehículo. Revisar estos compromisos puede generar un margen de ahorro mayor que recortar pequeños consumos cotidianos.

Una vez acumulado el dinero, el siguiente paso consiste en protegerlo de la pérdida de poder adquisitivo. Para ello, Kon Oppel señaló que no hace falta ser un experto financiero, pero sí aprender a utilizar instrumentos básicos, como los fondos de inversión diversificados que operan con bonos de corto plazo, teniendo en cuenta sus riesgos y condiciones de liquidez.

Ahorrar para el futuro y la jubilación

Por último, Kon Oppel subrayó la importancia de comenzar a ahorrar e invertir desde una edad temprana para afrontar la jubilación. Cuanto antes se empiece, menor será el esfuerzo necesario para acumular un capital que permita sostener el nivel de vida cuando disminuyan los ingresos laborales.

"Una jubilación que te permita vivir como antes sin trabajar es mucho más fácil de alcanzar si se empieza a ahorrar e invertir para eso 20 años antes", sostuvo.

Daghero coincidió en lo esencial de apostar a largo plazo para que los vaivenes del día a día no hagan que uno termine comprando y vendiendo constantemente "y eso termine perjudicando las inversiones".