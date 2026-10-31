Sorpresa en la Fórmula 1: Haas apartó a Esteban Ocon del GP de México y confirmó a su reemplazante

La escudería estadounidense anunció quién ocupará el lugar del piloto francés durante el resto del fin de semana. La decisión se conoció después de una discusión entre Ocon y su ingeniera durante la segunda práctica libre.

La escudería Haas sorprendió al mundo de la Fórmula 1 al anunciar que Esteban Ocon no continuará participando del Gran Premio de México 2026 . En su lugar, el equipo confirmó al piloto reserva japonés Ryo Hirakawa , quien disputará la última práctica libre, la clasificación y la carrera del domingo en el Autódromo Hermanos Rodríguez .

La decisión se conoció después de una jornada de viernes en la que el francés protagonizó un intercambio con su ingeniera de carrera, Laura Mueller , por la estrategia de neumáticos durante el segundo entrenamiento. Aunque Haas no explicó los motivos de la sustitución, aclaró que la determinación no está relacionada con problemas de salud del piloto.

El cambio permitirá que Hirakawa, de 32 años , dispute su primera carrera oficial en la máxima categoría del automovilismo, después de participar en diferentes sesiones de entrenamientos durante las últimas temporadas.

Durante la primera práctica libre del viernes, Esteban Ocon cedió su monoplaza al japonés Ryo Hirakawa , en cumplimiento de la normativa que obliga a las escuderías a otorgar oportunidades a pilotos novatos.

El reserva de Haas completó la sesión en el 15° puesto , al volante del VF-26 , en lo que representó su tercera participación en un entrenamiento libre de la temporada.

Posteriormente, Ocon recuperó su asiento para disputar la segunda práctica y finalizó en la 13ª posición. Sin embargo, durante la tanda se produjo una discusión con su ingeniera de carrera, Laura Mueller, relacionada con la elección de los neumáticos.

Ryo Hirakawa reemplazará a Ocon. Motorsport

El desacuerdo giró en torno a la conveniencia de continuar utilizando el compuesto blando o cambiar a los neumáticos medios, una decisión importante para el desarrollo del programa de entrenamientos.

Horas después, Haas comunicó que el francés no volvería a conducir el monoplaza durante el resto del fin de semana. Pese a la proximidad entre ambos episodios, el equipo no confirmó que la discusión fuera el motivo de la sustitución.

El comunicado de Haas sobre la salida de Ocon

A través de un comunicado oficial, la escudería estadounidense confirmó la modificación de su alineación para las actividades restantes del Gran Premio de México. “Ryo Hirakawa sustituirá a Esteban Ocon durante el resto del Gran Premio de Ciudad de México de este fin de semana”, informó Haas.

La institución también repasó la participación del japonés durante el primer entrenamiento del viernes: “Ryo participó el viernes en la FP1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez, su tercera sesión de entrenamientos libres de la temporada al volante del VF-26, finalizando en la 15ª posición de la general”.

Además, confirmó que Hirakawa compartirá equipo con Oliver Bearman durante las próximas sesiones. “El piloto japonés formará pareja con su compañero de equipo Ollie Bearman durante los entrenamientos libres y la clasificación del sábado y el gran premio del domingo, que consta de 71 vueltas, lo que marcará el debut de Ryo en la Fórmula 1”, agregó el comunicado.

Por último, la escudería indicó que no brindaría explicaciones adicionales sobre la decisión: “No se harán más declaraciones por el momento”. Posteriormente, Haas realizó una única aclaración para descartar una posible complicación física de Ocon. “No haré ningún comentario más allá de la declaración, salvo confirmar que no se debe a ninguna enfermedad”, sostuvo el equipo.

Quién es Ryo Hirakawa, el japonés que reemplazará a Ocon en México

Ryo Hirakawa nació en Japón y desarrolló buena parte de su trayectoria deportiva en las principales categorías del automovilismo de su país. En 2017, consiguió el campeonato del Super GT, antes de consolidar su carrera en las competencias internacionales de resistencia.

Posteriormente, se incorporó al programa deportivo de Toyota en el Campeonato Mundial de Resistencia (WEC), donde obtuvo dos títulos mundiales. También consiguió una victoria en las prestigiosas 24 Horas de Le Mans, uno de los acontecimientos más importantes del automovilismo internacional.

Su vínculo con Toyota resultó determinante para su llegada a Haas como piloto reserva en 2025, en el marco de la alianza técnica entre ambas compañías. Desde entonces, Hirakawa participó en siete sesiones de entrenamientos libres y se posicionó como uno de los candidatos a ocupar un asiento titular en la Fórmula 1.

El GP de México se disputará este domingo. X

Sin embargo, la escudería eligió a Rafael Câmara para la temporada 2027, por lo que el japonés quedó fuera de la alineación prevista para el próximo campeonato.

La decisión de sustituir a Ocon le permitirá disputar su primer Gran Premio de Fórmula 1 a los 32 años, con una experiencia considerable en otras categorías del automovilismo.

El futuro de Esteban Ocon en la Fórmula 1

La salida anticipada de Esteban Ocon del Gran Premio de México se produjo en un contexto de incertidumbre sobre su continuidad en la máxima categoría. El francés, de 30 años, llegó a Haas en 2025, después de finalizar su etapa en Alpine, pero no logró consolidar el rendimiento esperado por la escudería estadounidense.

Durante su paso por el equipo, Oliver Bearman consiguió resultados superiores en diferentes competencias, una situación que contribuyó a las dudas sobre el futuro del piloto francés. Además, Haas ya definió que Rafael Câmara ocupará su asiento durante la temporada 2027.

El episodio recordó lo ocurrido a finales de 2024, cuando Ocon dejó Alpine antes de la última carrera del campeonato y fue reemplazado por Jack Doohan en el Gran Premio de Abu Dabi.

De cara al próximo año, una de las alternativas que se mencionan para el francés es su posible incorporación a Aston Martin como piloto reserva, aunque todavía no existe una confirmación oficial.

Mientras tanto, Haas afrontará el resto del Gran Premio de México con Oliver Bearman y Ryo Hirakawa, quien tendrá la oportunidad de debutar en una carrera de Fórmula 1 durante las 71 vueltas previstas para el domingo 1° de noviembre.