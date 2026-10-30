Dólar blue a contramano del mercado: fue el que menos subió en octubre + Agregar ámbito en









El billete informal cerró estable este viernes a $1.565 y acumuló un alza de apenas $5 en el mes, muy por debajo de los avances del dólar oficial y las cotizaciones financieras.

El dólar blue cerró el mes en $1.565. Depositphotos

El dólar blue cerró este viernes 30 de octubre sin cambios a $1.545 para la compra y a $1.565 para la venta y terminó el mes como el tipo de cambio que menos aumentó entre las principales cotizaciones del mercado cambiario, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco

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A lo largo de octubre, el billete informal acumuló una suba de apenas $5, equivalente al 0,3%, en un escenario de mayores movimientos en los segmentos oficiales y financieros.

La cotización paralela también se mantuvo estable en el balance semanal, sin registrar variaciones respecto del viernes anterior. De esta manera, el dólar blue finalizó octubre prácticamente sin cambios, luego de haber comenzado el mes en $1.560, y mostró una dinámica más moderada que el resto de los tipos de cambio.

En efecto, el dólar oficial acumuló un incremento del 1,1% durante octubre, mientras que las cotizaciones financieras registraron avances superiores. El contado con liquidación (CCL) encabezó las subas, con un alza del 2,7%, seguido por el dólar MEP, que aumentó un 1,7%. Así, el mercado cambiario cerró el décimo mes del año con incrementos generalizados, aunque con una marcada diferencia entre el comportamiento del dólar informal y el de las restantes cotizaciones.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, viernes 30 de octubre En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.534 para la venta.