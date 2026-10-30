Hackeo a Binance: investigan a un grupo de Corea del Norte como responsable del robo de u$s6.300 millones

Dos firmas de Estados Unidos atribuyeron el ataque al grupo de hackers TraderTraitor, vinculado a Pyongyang. El episodio provocó una caída de Bitcoin y otras criptomonedas.

Mientras el hackeo a Binance golpea al mundo cripto , distintas empresas de inteligencia blockchain comenzaron a señalar a Corea del Norte como posible responsable del robo de u$s 6.360 millones. Las primeras investigaciones apuntan a TraderTraitor, una unidad de hackers de élite vinculada al régimen de Kim Jong-un .

La firma estadounidense TRM fue una de las primeras en atribuir el ataque a ese grupo. En una publicación difundida el jueves, sostuvo que la operación presenta características compatibles con otros robos anteriores asociados a Corea del Norte y afirmó: "Hacemos esta evaluación con un alto grado de confianza".

Según el análisis de la compañía, el atacante habría transferido aproximadamente u$s6.360 millones desde billeteras de Binance distribuidas en diez blockchains. La mayor parte de los movimientos se habría concretado en unos 20 minutos. De confirmarse, se trataría del mayor robo de criptomonedas registrado en la historia.

"Varias características de este ataque coinciden con robos anteriores vinculados a Corea del Norte, incluido el hackeo de Bybit", señaló en su análisis TRM. La referencia apunta al ataque contra esa plataforma de intercambio, que sufrió el robo de u$s1.500 millones en febrero del año pasado. En aquella oportunidad, el FBI responsabilizó a Corea del Norte y al mencionado grupo TraderTraitor.

Por su parte, Chainalysis, otra firma especializada en análisis de blockchain, llegó a una conclusión similar. Su cofundador y director ejecutivo, Jonathan Levin, escribió en X que el hackeo "probablemente fue realizado por el grupo TraderTraitor de la RPDC ", en referencia a la República Popular Democrática de Corea.

We live in unprecedented times. But DPRK are up to their old tricks. We assess @binance hack for $6.4B was likely done by DPRK group TraderTraitor due to links to previous hack. Industry partners have already frozen ~$3B and we @chainalysis continue to follow all of the funds pic.twitter.com/9WiT5IZWbG — Jonylevin (@jony_levin) October 30, 2026

Consultado por la BBC sobre los posibles vínculos con Pyongyang, un portavoz de Binance evitó confirmar una hipótesis y señaló que la compañía está "trabajando estrechamente con nuestros socios de las fuerzas de seguridad para confirmar la identidad de los delincuentes y llevarlos ante la justicia".

Por qué Corea del Norte aparece bajo sospecha

Expertos sostienen que Corea del Norte recurrió a los robos de criptomonedas y a otras actividades cibernéticas ilícitas como una fuente de divisas extranjeras. Esos recursos son necesarios para sostener su economía y financiar su programa nuclear, en un contexto marcado por las sanciones de Naciones Unidas y otras dificultades económicas.

Los antecedentes también forman parte de las investigaciones. En diciembre de 2022, la agencia de espionaje de Corea del Sur informó que hackers norcoreanos habían robado un estimado de u$s1.100 millones en criptomonedas y otros activos virtuales durante los cinco años anteriores. Más de la mitad de ese monto correspondía solamente a 2022. En ese momento, la agencia consideró que la capacidad norcoreana para sustraer activos digitales estaba entre las mejores del mundo.

Corea del Norte niega sistemáticamente las acusaciones. Su misión en Ginebra y su embajada en China no respondieron de inmediato a las consultas de Reuters.

Por su parte, la Autoridad Reguladora de Servicios Financieros de Abu Dabi, que otorgó a Binance su licencia de operación principal, informó que estaba "manteniendo una estrecha colaboración con Binance y supervisando el incidente".

Bitcoin cayó hasta los u$s 77.000 tras el hackeo a Binance

El ataque también impactó en las cotizaciones del mercado de criptomonedas. Bitcoin cayó cerca de un 4% este viernes y se alejó de los u$s80.000, hasta ubicarse en torno a los u$s 77.513. Los inversores evaluaron el alcance del incidente y sus posibles consecuencias para el sector.

Las bajas se extendieron a otros activos digitales. Ethereum retrocedió un 4%, hasta los u$s2.230, mientras que Binance Coin cayó un 5,6%, Solana un 4% y XRP un 3,6%.

En contraste, algunas criptomonedas lograron mantenerse en terreno positivo. Tron avanzó un 2,8% e Hyperliquid registró una suba del 7,6%.

Binance estimó que el impacto total del incidente asciende a unos u$s6.300 millones. La plataforma informó que trabajó con distintos socios del ecosistema blockchain para congelar los activos afectados y que logró bloquear aproximadamente u$s3.000 millones en la cadena.

La compañía aseguró que cubrirá la totalidad de las pérdidas con recursos de su fondo de emergencia SAFU y fondos propios, y sostuvo que los activos de sus usuarios están seguros.

Como parte de las medidas adoptadas, Binance suspendió temporalmente los depósitos y retiros mientras completa las verificaciones de seguridad. También revocó la autorización de la dirección afectada y contactó a las autoridades y a firmas de inteligencia blockchain para rastrear e intentar recuperar los fondos sustraídos.