Binance investiga un posible hackeo de hasta u$s5.700 millones y congela activos preventivamente

La plataforma detectó movimientos millonarios de criptomonedas y suspendió temporalmente operaciones de Binance Alpha. Tether y Circle congelaron activos vinculados al incidente, mientras la empresa busca determinar el alcance de la brecha de seguridad.

Binance , uno de los principales exchanges de criptomonedas del mundo, investiga un posible hackeo tras la salida de miles de millones de dólares en activos digitales de sus billeteras . Las estimaciones sobre el volumen involucrado van desde los u$s2.000 millones hasta los u$s5.700 millones , aunque todavía no se confirmó cuánto dinero habría sido sustraído ni si todos los movimientos detectados fueron producto de un ataque informático . La compañía aseguró que los fondos de sus usuarios están a salvo.

A través de un comunicado, la empresa informó que sus equipos de seguridad trabajan para determinar qué ocurrió. “Nuestros equipos están al tanto de los informes sobre un posible problema de seguridad y lo están investigando activamente. Los fondos de los usuarios están completamente seguros ”, señaló. También anticipó que difundirá novedades a través de sus canales oficiales una vez que cuente con información verificada.

Como medida preventiva, Binance suspendió temporalmente las operaciones de Binance Alpha , un servicio de su ecosistema vinculado al acceso y la negociación de activos digitales. La compañía indicó que la actividad se reanudará cuando se resuelva el inconveniente. Además, advirtió a sus clientes que eviten enlaces no oficiales y mensajes que soliciten información de sus cuentas.

Las primeras alertas surgieron tras detectarse transferencias de grandes cantidades de criptomonedas desde billeteras vinculadas a Binance hacia otras direcciones digitales . Los análisis de movimientos registrados en distintas redes blockchain arrojaron cifras diferentes: según la página especializada Tech Crunch, as estimaciones superan los u$s2.000 millones, mientras que otras calculan que los activos involucrados podrían alcanzar los u$s5.700 millones. Esos montos todavía no representan una cifra confirmada de dinero robado.

Uno de los cofundadores de Binance, Changpeng Zhao , conocido como CZ, consideró que los movimientos podrían corresponder a un ataque informático. “ ¡Los fondos de los usuarios están a salvo! Parece ser un hackeo a Binance ”, escribió en la red social X. Zhao aclaró que ya no dirige las operaciones de la plataforma, aunque afirmó que espera que los fondos de los clientes estén completamente cubiertos.

User funds are safe!



It does look like a hack on Binance. Appreciate the quick freeze from Tether (~$971m) and Circle (~$823m).



I don't manage Binance (.com) anymore, but as a shareholder, I expect all user funds will be fully covered. https://t.co/oufpyNChxI — CZ BNB (@cz_binance) October 29, 2026

La respuesta de otras compañías del sector fue clave para contener parte de los activos involucrados. Tether y Circle, emisoras de las criptomonedas estables USDT y USDC, respectivamente, congelaron fondos vinculados al incidente. Según información difundida por ambas empresas, Tether inmovilizó más de u$s1.500 millones y Circle más de u$s800 millones.

Binance, por su parte, informó que el monto verificado de activos congelados asciende a u$s2.540 millones. La empresa también advirtió que la cifra podría aumentar a medida que avance la investigación y se identifiquen nuevos fondos relacionados con los movimientos sospechosos.

“Estamos al tanto de las cifras divergentes que circulan públicamente en relación con la cantidad congelada, incluidas referencias a u$s1.800 millones. Para mayor claridad, el total verificado actualmente congelado es de u$s2.540 millones”, indicó la compañía.

We are aware of differing figures circulating publicly regarding the amount frozen, including references to $1.8 billion.



For clarity, the current verified total frozen is $2.54 billion. This figure may continue to increase as our teams work closely with law enforcement,… pic.twitter.com/Kx68qptfXk — Binance (@binance) October 29, 2026

Además, explicó que sus equipos trabajan en coordinación con fuerzas de seguridad, emisores de criptomonedas, firmas de inteligencia blockchain y otros actores de la industria para rastrear los activos y bloquear nuevas transferencias cuando sea posible.

En una nueva actualización publicada en su cuenta oficial de X, Binance aseguró que cubrirá todas las pérdidas vinculadas al incidente y confirmó que mantiene suspendidos temporalmente los depósitos y retiros mientras realiza controles de seguridad.

“Binance cubrirá todas las pérdidas”, afirmó la compañía, que explicó que sus equipos trabajan para resolver el problema, congelar fondos y colaborar con las fuerzas de seguridad. La empresa indicó que la restricción sobre los movimientos de dinero se mantendrá mientras se completan las verificaciones.

We are working non-stop to resolve this issue. Binance will cover all losses.



As a precaution, all deposits and withdrawals are temporarily suspended while our team conducts security checks, freezes funds, and works with law enforcement.



We are working around the clock and will… pic.twitter.com/zufWJ6V05D — Binance (@binance) October 30, 2026

Además, Binance adelantó que publicará un informe completo una vez finalizada la investigación. “Estamos trabajando las 24 horas del día y compartiremos un informe completo post-mortem una vez que la investigación esté finalizada”, señaló. También pidió a los usuarios que consulten exclusivamente sus canales oficiales para conocer las novedades y evitar posibles estafas.

La plataforma agradeció la colaboración de otras empresas del ecosistema cripto, que actuaron para congelar activos relacionados con los movimientos sospechosos. En paralelo, reiteró que los fondos de los usuarios están seguros, mientras continúa la investigación para establecer el alcance del incidente y determinar qué ocurrió.

Qué se sabe hasta ahora sobre el posible hackeo

Uno de los puntos centrales de la investigación es establecer cómo se originaron las transferencias y si hubo un acceso no autorizado a los sistemas de Binance. Hasta el momento, la plataforma no confirmó públicamente el mecanismo del incidente ni precisó la identidad de los responsables. Tampoco informó que los fondos de sus clientes hayan sufrido pérdidas, aunque las operaciones continúan bajo análisis.

En el mercado de criptomonedas, las billeteras conocidas como hot wallets están conectadas a internet y permiten procesar movimientos de activos. Por esa característica, forman parte de la infraestructura que utilizan los exchanges para gestionar operaciones, pero las transferencias desde esas direcciones, por sí solas, no permiten determinar si hubo un robo ni establecer el impacto final sobre los usuarios.

El caso mantiene en alerta al sector por la magnitud de las cifras que circulan y por la necesidad de coordinar acciones entre plataformas, emisores de activos digitales y autoridades. El monto total involucrado, el origen de los movimientos y el eventual impacto sobre Binance siguen bajo investigación, mientras la compañía sostiene que los fondos de sus clientes permanecen seguros.