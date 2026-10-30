La compra de dólar ahorro se mantuvo casi estable en septiembre, cerca de los u$s3.000 millones Por Santiago Reina + Agregar ámbito en









Un tercio de los dólares que compraron personas y empresas quedó "debajo del colchón", nivel máximo desde octubre de 2025. Asimismo, el déficit de servicios anotó un récord desde abril del año pasado.

Un tercio de los dólares que compraron personas y empresas quedó "bajo el colchón". Pexels

La compra de dólares para ahorro se mantuvo casi estable en septiembre, cerca de los u$s3.000 millones. Representó el principal grifo de demanda de divisas, aunque también fueron relevantes los egresos por pagos de deuda pública y se aceleró fuerte el déficit comercial de servicios.

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A través de su Balance Cambiario, este viernes el Banco Central (BCRA) informó que la compra neta de "billetes y divisas sin fines específicos" por parte de "personas humanas" alcanzó los u$s2.896 millones en el noveno mes del año. La cifra fue apenas inferior a la de agosto (u$s2.933 millones), pero se ubicó un poco por encima del promedio de 2026 (u$s2.735 millones).

En el segmento de billetes, la autoridad monetaria informó que hubo 1,6 millones de compradores (-100.000) y 758.000 vendedores (+24.000). Pese a la merma mensual en cantidad de compradores y en montos, la mala noticia fue que el porcentaje de los dólares adquiridos que quedaron "debajo del colchón", sumando personas y empresas, tocó un nuevo máximo desde las elecciones legislativas de 2025.

Un tercio de la compra de dólares quedó "bajo el colchón", récord desde las elecciones En efecto, el BCRA estimó que un tercio de las compras se contabilizó como Formación de Activos Externos (FAE). Otro tercio quedó en bancos locales, mientras que el tercio restante fue utilizados para cubrir los gastos de “Servicios y otros corrientes” realizados con tarjetas y otros débitos en cuentas.

El economista Federico Machado expresó que "no hay un gran perjuicio en que las personas compren dólares mientras el mercado de cambios este equilibrado y los mantengan adentro del sistema". Lo último estuvo en tela de juicio durante septiembre, aunque el equilibrio en el mercado de cambios se mantiene. "En el esquema actual lo que sucede es que los exportadores están obligados a liquidar sus exportaciones en pesos. Luego, en parte se dan vuelta y vuelven a comprar dólares. La FAE récord es la contracara de las exportaciones récord", profundizó el analista.

Apuntalada por el superávit comercial de bienes, la cuenta corriente del Central arrojó un saldo a favor de u$s1.521 millones en septiembre, el más alto desde mayo, mes de plena cosecha gruesa. Sin embargo, también creció el déficit de la cuenta capital, hasta los u$s3.185 millones, nivel máximo desde junio. Además de la demanda para atesoramiento, también se destacó un saldo negativo de u$s1.531 millones por la deuda pública, incluyendo tanto pagos netos de capital como de intereses. Según el economista salteño Emiliano Estrada, la compra de dólares privada desde abril de 2025 (u$s54.186 millones) equivale a 3,5 veces los desembolsos del FMI bajo el programa de financiamiento actual (u$s15.512 millones). Asimismo, el "rojo" en el componente de servicios trepó a u$s1.061 millones, una cifra que no se veía desde abril de 2025. Este resultado fue explicado en gran parte por la mayor salida neta por turismo, pero también por un creciente déficit en otras variables, destacándose el de "cargos por uso de propiedad intelectual", que marcó un récord histórico. En este marco, las reservas brutas internacionales cayeron en u$s2.167 millones durante el período analizado.

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