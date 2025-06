Bitcoin en alerta: ¿oportunidad de compra o nueva caída?

Bitcoin: resistencia que no cede y soporte que aguanta

Para el analista Daan Crypto Trades, ese techo sigue siendo la barrera clave. “Sin una ruptura clara por encima, todavía no hay razones para emocionarse”, afirmó. Sin embargo, considera que BTC se está preparando para un gran movimiento, ya que continúa oscilando dentro de un rango estrecho de entre u$s 100.000 y u$s 110.000, que tarde o temprano deberá romperse.