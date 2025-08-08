Bitcoin superó los u$s116.000 y Ethereum se acerca a su techo anual







Tras un aumento de 9% en la última semana, ETH está acercándose a la barrera clave. Sin embargo, aún está lejos de alcanzar su récord histórico.

Esta semana, las transacciones diarias de Ethereum alcanzaron un máximo histórico. Shutterstock

El mercado de criptomonedas opera al alza este viernes, con Bitcoin (BTC) y Ethereum (ETH) cotizando en torno a los u$s116.148 y u$s3.958,04, respectivamente. Se trata de una tendencia generalizada en el sector, que sube un 1,2% en el total global.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Desagregado por cada activo, las mayores subas se observan en XRP, con un salto de 5,5%; Dogecoin, con 3,2%; ETH, con 3,2%, Solana, 3%; BNB con 1,4%. Mientras, Bitcoin opera con una leve baja de 0,4%.

Embed La gran suba de Ethereum Tras un aumento del 9,2% en la última semana, ETH está acercándose a la barrera clave de los u$s4.000 dólares, un nivel que no superó desde diciembre de 2024.

Ese umbral históricamente fue una resistencia al alza, y de romperlo podría impulsar a la cripto hacia su máximo histórico de u$s4.891, alcanzado en 2021, del cual se encuentra actualmente un 20% por debajo.

A pesar de este avance, ETH enfrenta desafíos para superar los 4.000 dólares, mientras otros criptoactivos como bitcoin (BTC) y XRP han marcado nuevos récords en 2025.

Sin embargo, el ecosistema de Ethereum muestra señales de fortaleza. Esta semana, las transacciones diarias en la red alcanzaron un máximo histórico de 1,74 millones, lo que incrementa la demanda de ETH para pagar comisiones. Además, la adopción institucional está transformando el panorama para ETH. Este jueves las tenencias de Ethereum en manos de instituciones alcanzaron un récord de 3 millones, equivalentes a u$s11.600 millones.

Temas Bitcoin

Criptomonedas