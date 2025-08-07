Bitcoin y el resto de las criptomonedas suben impulsadas por el optimismo en Wall Street

El mercado cripto cotiza al alza tras conocerse que habrá una reunión entre Donald Trump y Vladímir Putin durante los próximos días.

También hay expectativas de que la Fed de los Estados Unidos recorte la tasa.

El mercado de criptomonedas opera al alza este viernes, con Bitcoin (BTC) y Ethereum (ETH) subiendo a los u$s116.273 y u$s3.842,84 , respectivamente. Se trata de una tendencia generalizada en el sector, que sube un 2,8% en el total global.

Desagregado por cada activo, las mayores subas se observan en ETH , que sube 7,3% en las operaciones diarias; Dogecoin , se alza con un 7,1%; Solana , con un 4,9%; XRP , 4,2%; Bitcoin , 2,1% y BNB , con 1,9%.

Embed

¿Por qué suben las criptomonedas?

De manera similar a lo observado en el mercado bursátil, el alza en las criptomonedas estuvo relacionada con la confirmación de una reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su par ruso, Vladímir Putin, la próxima semana.

La novedad alivia las tensiones diplomáticas que se habían originado días atrás, cuando Trump ordenó el despliegue de submarinos nucleares tras un cruce con el actual vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitri Medvédev.

Por esa razón, se renovaron las esperanzas de un alto al fuego entre Rusia y Ucrania, lo que despierta el apetito por el riesgo entre los inversores, que se tornan más optimistas ante una eventual mejora del contexto internacional.

A eso se le suman las crecientes expectativas de que la Reserva Federal (Fed) de los Estados Unidos recorte la tasa en su próxima reunión fechada para septiembre, con más del 91% del mercado inclinándose por esa opción.