Bitcoin cae 1,6% y vuelve a los u$s62.000 tras la escalada del conflicto entre EEUU e Irán

El mercado cripto cae en una jornada sacudida por los ataques cruzados en el estrecho de Ormuz y las señales contradictorias sobre el estado de esa vía estratégica. Sin embargo, los ETF de bitcoin acumulan ocho semanas consecutivas de salidas de capital y la Fed sigue dividida sobre el rumbo de la política monetaria.

El mercado de las criptomonedas opera a la baja. Bitcoin (BTC) retrocede 1,6% y supera con comodidad los u$s62.900, mientras que Ethereum (ETH) sigue su estela y pugna por recuperar el nivel de los u$s1.780. El resto de las principales altcoins también opera en terreno positivo.

Según datos de SoSoValue , los ETF de Bitcoin al contado completaron ocho semanas consecutivas de salidas de capital, en un contexto en el que el apetito institucional por los criptoactivos se redujo de manera considerable.

Sin embargo, la Country Manager de Bitget en Argentina , Carolina Gama , afirmó que los ETF de criptomonedas al contado en EEUU registraron más de u$s100 millones en entradas netas el 10 de julio, "lo que indica que la demanda institucional se ha mantenido sólida a pesar del aumento de la incertidumbre geopolítica" .

De todas maneras, los inversores sí experimentaron una mayor aversión al riesgo luego de que EEUU e Irán intercambiaran una nueva ronda de ataques durante el fin de semana y enviaran mensajes contradictorios sobre el estado del estrecho de Ormuz . Mientras Washington sostuvo que la vía marítima permanecía abierta, Teherán aseguró que el paso estaba en gran medida cerrado.

La escalada del conflicto reavivó los temores inflacionarios y adelantó las expectativas de nuevas subas de tasas por parte de la Reserva Federal (Fed) , con el mercado desplazando su apuesta sobre el próximo movimiento del organismo de diciembre a octubre.

La Fed, sin consenso interno

Esas expectativas se reforzaron luego de que el miércoles se conocieran las actas de la última reunión del banco central, que evidenciaron una marcada división interna.

Varios miembros plantearon que las tasas deberían mantenerse en el nivel actual o incluso descender levemente antes de que termine el año, mientras que otros sostuvieron que deberían ubicarse por encima del nivel actual hacia fines de 2026.

La perspectiva de tasas más altas viene siendo uno de los principales lastres para las criptomonedas desde el inicio del conflicto entre Estados Unidos e Irán, dado que un entorno de mayor costo del dinero tiende a reducir el atractivo de los activos especulativos sin rendimiento.

¿Qué mira el mercado cripto?

"Los mercados se debaten entre dos narrativas", explicó Gama, que comentó que "la primera es la prima de riesgo geopolítico, que respalda al petróleo, las acciones vinculadas al sector de defensa y los activos tradicionales de refugio".

La segunda lectura es la publicación del IPC de Estados Unidos el martes, que será fundamental para saber si el aumento de los precios de la energía comienza a modificar las expectativas sobre la política monetaria de la Fed.

"Una lectura de inflación superior a la esperada podría impulsar aún más los rendimientos de los bonos del Tesoro y presionar a los activos de riesgo, incluidas las criptomonedas", comentó.

Por el contrario, "un dato más moderado reforzaría la idea de que el alza del petróleo responde principalmente a un shock de oferta, permitiendo que el apetito por el riesgo en los mercados de renta variable y los activos digitales se mantenga firme".