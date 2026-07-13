Gianni Infantino insinúa una posible ampliación del Mundial de la FIFA a 64 equipos para 2030 + Agregar ámbito en









El presidente de la FIFA calificó el torneo de 48 equipos como un "enorme éxito". En tanto, sobre la posible ampliación manfiestó: "Sin duda, es un tema que se examinará y se debatirá".

Gianni Infantino insinúa una posible ampliación del Mundial a 64 equipos para 2030 @FIFA

Según declaró Gianni Infantino en una reciente entrevista, los directivos de la FIFA estudiarán la posibilidad de ampliar el Mundial con 16 equipos más antes de la Copa del Mundo de 2030.

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El presidente comentó a Bluewin, un medio de comunicación suizo, que pasar de 48 a 64 equipos podría ser una buena opción. “Sin duda, ese es un tema que se examinará y discutirá en los comités pertinentes después de este Mundial”, dijo Infantino. “Al organizar un Mundial, es importante organizarlo para todo el mundo, no solo para Europa y Sudamérica, sino para el mundo entero”, agregó al respecto.

“Todas las naciones deberían poder soñar con participar en la Copa del Mundo. Se puede apreciar que la calidad de los equipos es altísima, y sigue mejorando en todo el mundo. Si no se les da a los países más pequeños la oportunidad de participar en la Copa del Mundo, carecerán del incentivo necesario para seguir progresando”, aseguró sobre el ambicioso proyecto de aumentar aún más la cantidad de participantes.

Entre 1998 y 2022, la Copa del Mundo contó con 32 equipos. La edición de 2026 es la primera con 48 equipos. De los 104 partidos previstos, solo quedan dos semifinales, un partido por el tercer puesto y la final.

Infantino afirmó que considera el torneo con 48 equipos un "enorme éxito". Y dio su justificación: "Todos los equipos jugaron a un alto nivel. Equipos de todos los continentes marcaron goles y consiguieron al menos un punto. Nueve de los diez equipos africanos llegaron a la fase eliminatoria. En el último Mundial, solo hubo cinco equipos de África. Esto demuestra la importancia de incluir a todos los equipos y darles la oportunidad de participar".

Este fue el primer Mundial con una fase eliminatoria de dieciseisavos de final, y solo dos equipos africanos llegaron a octavos de final. Solo dos equipos de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) de los nueve participantes superaron sus grupos, y Japón y Australia cayeron en dieciseisavos de final. El torneo del centenario de 2030 será un esfuerzo multicontinental. Los tres primeros partidos se jugarán en Uruguay, Argentina y Paraguay (uno por país), y los restantes en Marruecos, Portugal y España. Una ampliación a 64 equipos podría significar que cada nación sudamericana podría albergar un grupo de cuatro equipos, en lugar de un solo partido.