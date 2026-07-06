Bitcoin sube y supera los u$s63.000, ante renovadas posibilidades de que se apruebe la Ley Clarity

Las probabilidades de que el proyecto Clarity se convierta en ley aumentaron considerablemente, según Polymarket. La legislación, respaldada por más de 200 empresas cripto, es ampliamente considerada como uno de los esfuerzos más significativos para establecer un marco regulatorio integral.

El mercado cripto acompaña a la principal referente y también retoma el sendero alcista.

El Bitcoin (BTC) sube alrededor de un 1,4% en las últimas 24 horas y opera en los u$s63.550 , mientras los inversores valoran el renovado impulso de la legislación estadounidense sobre criptomonedas , el creciente respaldo institucional y los nuevos recordatorios de que la seguridad sigue siendo un riesgo clave en la Actividad de los activos digitales.

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Las altcoins operan dispares, aunque con mayoría de subas. Ethereum (ETH) avanza un 1,3% y cotiza en torno a los u$s1.793, quedando a un paso de los u$s1.800; seguda de XRP que escala 1,1%, y Solana(SOL) un 0,9%. Tron (TRX) , dogecoin (DOGE) , y Binance (BNB) , anotan bajas moderadas.

Las probabilidades de que el proyecto Clarity se convierta en ley aumentaron considerablemente, según el mercado de predicciones Polymarket. La aprobación superó el 50% tras el respaldo de organizaciones de seguridad pública estadounidenses, lo que revitalizó el impulso del proyecto de ley antes de una estrecha ventana legislativa previa al receso de agosto del Congreso.

La legislación, respaldada por más de 200 empresas cripto, entre ellas Coinbase, Ripple y Kraken , es ampliamente considerada como uno de los esfuerzos más significativos para establecer un marco regulatorio integral para los activos digitales en Estados Unidos.

Los defensores de la Actividad argumentan que unas normas más claras podrían fomentar una mayor participación institucional en el sector.

La adopción institucional continúa siendo un tema central después de que el director ejecutivo de Strategy, Phong Le, describiera Bitcoin como los "Estados Unidos del dinero", argumentando que su política monetaria transparente y su oferta fija podrían convertirlo eventualmente en un activo de reserva global.

Strategy continúa siendo el mayor tenedor corporativo de Bitcoin del mundo, con más de 818.000 BTC, lo que refuerza su compromiso a largo plazo a pesar de la reciente volatilidad del mercado.

La seguridad volvió también al centro de la escena después de que investigadores revelaran que habían descubierto y ayudado a parchear una vulnerabilidad crítica en la cadena de bloques Aptos antes de que pudiera ser explotada.

El fallo, identificado por la empresa de seguridad blockchain Hexens, podría teóricamente haber expuesto infraestructura que respalda hasta 70.000 millones de dólares en activos digitales, incluidas stablecoins, puentes y protocolos de finanzas descentralizadas.

Aunque no se perdieron fondos, el incidente subrayó la importancia de las auditorías de seguridad continuas a medida que las redes blockchain siguen expandiéndose.

Por otra parte, la firma de análisis blockchain Nansen estimó que los tenedores del TRUMP memecoin del presidente Donald Trump acumularon pérdidas combinadas de aproximadamente u$s3.800 millones, con aproximadamente dos tercios de las carteras en números rojos tras caer el token alrededor de un 96% desde su máximo.

Los datos subrayan la creciente brecha entre los tokens meme especulativos y Bitcoin, que los inversores institucionales consideran cada vez más como el activo de referencia del sector.

Los operadores seguirán ahora los avances en Washington durante las próximas semanas, junto con los flujos de ETF y los datos macroeconómicos en general, en busca de pistas sobre el próximo gran movimiento de Bitcoin.

El peso de las tasas y el tono de la Fed

Gran parte de las pérdidas recientes de Bitcoin se produjeron en un contexto de creciente preocupación por una posible suba de tasas en Estados Unidos, que tiende a elevar el costo de oportunidad de invertir en activos sin rendimiento como las criptomonedas.

La Reserva Federal adoptó un tono restrictivo en su reunión de junio e impulsó las expectativas de que el organismo subirá las tasas al menos una vez este año. Esa perspectiva pesó considerablemente sobre los mercados de criptoactivos.

Un discurso del presidente de la Fed, Kevin Warsh, previsto para más tarde en la jornada, será seguido de cerca por el mercado en busca de nuevas señales sobre el rumbo de la economía y la política monetaria.