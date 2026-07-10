Bitcoin rebota y vuelve a acercarse a los u$s64.000 para cerrar la semana en positivo + Agregar ámbito en









La mayor criptomoneda del mundo recupera terreno impulsada por el rally de las acciones tecnológicas y el alivio geopolítico tras las señales de Irán de buscar un acuerdo con EEUU.

¿Que generó el cambio de tendencia?

Bitcoin rebota este viernes y escala cerca de los u$s64.000, retomando el camino hacia una ganancia semanal mientras los operadores dejaron de lado las preocupaciones geopolíticas, a la vez que un rally en las acciones tecnológicas impulsó el apetito por el riesgo en los mercados globales.

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La mayor criptomoneda del mundo cotizaba con una suba del 1,1%, en torno a los u$s63.800, luego de haber tocado un máximo intradiario de u$s64.177 en las primeras horas de la sesión. Ethereum (ETH) sigue su camino — con un incremento de 2,6% — y pugna por recuperar el nivel de los u$s1.800, mientras que el resto de las principales altcoins también opera en verde.

En el acumulado semanal, Bitcoin se encamina a registrar una ganancia de alrededor del 2,8%, luego de recuperar las pérdidas sufridas a principios de semana, cuando el agravamiento de las tensiones militares entre Estados Unidos e Irán sacudió los mercados financieros y desencadenó una huida hacia activos refugio.

Eso ocurrió a pesar de que los ETF de Bitcoin al contado volvieron a registrar salidas netas en las dos últimas jornadas, revirtiendo lo que parecía ser el inicio de una nueva tendencia alcista. Tampoco se registraron eventos relevantes en los protocolos blockchain ni incidentes de consideración en los exchanges.

Medio Oriente y la Fed: las claves del mercado cripto La confianza inversora mejoró después de que el presidente norteamericano, Donald Trump, afirmara que Irán tomó contacto con Washington en busca de un acuerdo. Eso alivió los temores a una escalada del conflicto regional, al tiempo que los precios del crudo retrocedieron desde sus máximos recientes.

Sin embargo, la escalada previa reavivó las preocupaciones sobre la inflación y adelantó las expectativas de nuevas subas de tasas. Por ese motivo, el mercado corrió la apuesta sobre el próximo movimiento de la Reserva Federal (Fed) de diciembre a octubre. En este contexto, el miércoles se conocieron las actas de la última reunión del banco central estadounidense, que revelaron una marcada división interna entre sus miembros. Varios participantes sostuvieron que las tasas deberían mantenerse en el nivel actual o incluso bajar levemente antes de que termine el año. Otros, en cambio, consideraron que la tasa de referencia debería ubicarse por encima del nivel actual hacia fines de 2026.

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