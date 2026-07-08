Bitcoin se desploma hacia los u$s62.000 tras el reinicio de las hostilidades en Medio Oriente + Agregar ámbito en









Los ataques cruzados en el estrecho de Ormuz reavivan la tensión geopolítica, disparan el precio del petróleo y golpean con fuerza a los activos de riesgo en todo el mundo.

Crisis en Medio Oriente: Bitcoin y criptomonedas a la baja. Depositphotos

Jornada de alta tensión en el mercado de las criptomonedas. Bitcoin (BTC) cae alrededor de un 2% y pone en riesgo el soporte de los u$s62.000, mientras que Ethereum (ETH) acompaña la baja y se aleja del nivel de los u$s1.800. El resto de las altcoins también retrocede con fuerza luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declarara "terminado" el alto el fuego con Irán tras los últimos ataques cruzados en el estrecho de Ormuz.

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Las declaraciones de Trump llegan después de una serie de bombardeos que se iniciaron este lunes, cuando Teherán atacó dos buques vinculados a Qatar y Arabia Saudí. En respuesta, Estados Unidos bombardeó más de 80 objetivos en territorio iraní, una ofensiva a la que la Guardia Revolucionaria respondió con ataques sobre Baréin y Kuwait.

Los episodios bélicos dispararon los precios del petróleo, que en las últimas semanas se habían alejado considerablemente de los u$s100 por barril que tocaron en los momentos más álgidos del conflicto, y golpearon con dureza a los activos de riesgo en las principales bolsas mundiales.

Inflación en alza y presión sobre la Fed Aunque los precios habían moderado su suba en las semanas previas, las expectativas de inflación siguieron escalando, especialmente en Estados Unidos, donde en junio alcanzaron su nivel más alto desde 2023. Ese dato alimenta los temores a que la Reserva Federal (Fed) se vea obligada a subir las tasas de interés antes de fin de año.

La atención de los mercados se concentra ahora en las actas de la reunión de junio del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), previstas para más tarde en la jornada, en busca de señales sobre cómo los responsables de la política monetaria evalúan los riesgos inflacionarios.

Los ETF, con tres días seguidos de entradas A pesar del retroceso del miércoles, la demanda institucional de Bitcoin mostró cierta resiliencia. Según datos de SoSoValue, los ETF de Bitcoin al contado cotizados en Estados Unidos acumularon tres jornadas consecutivas de entradas netas hasta el martes. Esos flujos positivos contribuyeron a revertir parcialmente la racha reciente de retiros y apuntalaron la recuperación de Bitcoin desde los mínimos de fines de junio, aunque el balance semanal sigue siendo negativo en su conjunto, tras las fuertes salidas registradas en sesiones anteriores.