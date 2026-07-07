Bitcoin se sostiene por encima de los u$s63.000 tras el mejor día de los ETF en más de un mes

Los fondos cotizados spot de bitcoin captaron u$s265,69 millones el lunes, la mayor entrada diaria en más de un mes, aunque no alcanzan para revertir ocho semanas consecutivas de flujos negativos.

Bitcoin (BTC) se mantiene por encima de los u$s63.000 este martes, luego de ceder algo de terreno en la sesión anterior. Los inversores sopesan la persistente tensión geopolítica en Medio Oriente contra una señal alentadora en el frente institucional.

La criptomoneda sube 2,7% en la medición diaria hasta los u$s63.029, con un incremento semanal de 8,6%. Por su parte, Ethereum sube 2,2%, hasta los u$s1.772, con un incremento en los últimos siete días de 14,4%. Entre las altcoins, los principales avances son los de Hyperliquid (+4%), Figure Heloc (2,6%) y Solana (2,4%).

"En el corto plazo, el comportamiento de los flujos hacia los ETF y el entorno macroeconómico seguirán siendo los principales catalizadores del mercado", destacó la Country Manager de Bitget en Argentina , Carolina Gama .

Los ETF spot de bitcoin listados en Estados Unidos captaron u$s265,69 millones este lunes, la mayor entrada diaria en más de un mes y la segunda positiva en las últimas tres sesiones, según datos de SoSoValue . El 2 de julio había marcado el quiebre de una prolongada racha de salidas de capital .

En el segmento de Ether, los ETF registraron ingresos por u$s20,66 millones ese mismo día, liderados por el fondo ETHA de BlackRock, que atrajo u$s23,29 millones . La buena jornada del lunes, sin embargo, no alcanza para revertir el cuadro general.

En el balance de la semana pasada —más corta de lo habitual por el feriado del viernes—, los ETF spot de bitcoin cerraron con salidas netas de u$s526,6 millones, completando así ocho semanas consecutivas de flujos negativos. Los ETF de ether también terminaron esa semana en rojo, con retiros netos de u$s13,7 millones.

Datos macro y el fantasma de la IA

Más allá del frente cripto, esta semana concentra una agenda macroeconómica que el mercado seguirá de cerca. Se publicarán las actas de la última reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), junto a una serie de indicadores económicos que podrían ofrecer pistas sobre los próximos movimientos de la Reserva Federal (Fed) en materia de tasas de interés.

En el mercado accionario, las dudas en torno a la inteligencia artificial (IA) volvieron a presionar a la renta variable. Los resultados de Samsung, el mayor fabricante mundial de chips de memoria por ventas, decepcionaron las expectativas del mercado y reavivaron los interrogantes sobre si el nivel de inversión en IA es sostenible, en un contexto donde esa narrativa había sido el principal motor de las bolsas hacia máximos históricos.