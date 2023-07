Bitcoin se aleja de los u$s31.000 y se modera la expectativa de los inversores

Para Craig Erlam, analista sénior de mercados de OANDA, hubo "mucha volatilidad" en el precio de la criptomoneda reina tras la publicación de la inflación estadounidense, pero "en términos de dirección sostenida, no parece haber cambiado mucho". "El precio sigue siendo extremadamente volátil, por lo que puede que no sea así dentro de una hora, y mucho menos al final del día. Los operadores, tal y como están las cosas, parece que no pueden decidirse si (el dato de inflación) es bueno o malo para las 'criptos'", agregó.