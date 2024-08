Bonos del Tesoro de EEUU: ante la inminente baja de tasas de la Fed, ¿conviene comprar o vender?

No obstante, la curva de rendimientos está a punto de invertirse, lo que históricamente se analizó como un indicador de una recesión inminente. Sin embargo, en esta ocasión, existen factores como las expectativas del mercado sobre los recortes de las tasas y la fortaleza del crédito corporativo que sugieren que una contracción económica podría no aparecer en el camino.

Las señales de un inminente recorte de tasas

La curva de rendimientos de los "treasuries de EEUU" está a punto de invertirse, lo que sugiere la posibilidad de una inminente reducción de tasas por parte de la Reserva Federal. A diferencia de otros períodos en los que una inversión de la curva se asoció con una alta probabilidad de recesión, actualmente no parece que "esta desinversión conlleve una probabilidad elevada de recesión", asegura un informe de Delphos Investment que estudia el instrumento más seguro del mundo, como se conoce a los bonos del Tesoro estadounidense.

Treasuries- Delphos.jpeg

Esto se debe a que el mercado de futuros de tasas de interés anticipa recortes por parte de la Fed de manera "más agresiva de lo que indican las proyecciones del Dot-Plot" del propio banco central estadounidense. El Dot-Plot es la herramienta gráfica que muestra las proyecciones individuales de los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) sobre las tasas de interés a futuro.

Además, Delphos sostiene que, "los spreads crediticios en el mercado corporativo, que están cerca de mínimos históricos, refuerzan la visión de que una recesión no es inminente". Sin embargo, el optimismo en las dos métricas mencionadas luce excesivo, lo que no quiere decir que descuenten un escenario improbable, sino que el margen de equivocación tiene más chances de jugar en contra que a favor.

Cómo armar una cartera de renta fija internacional

Por ello, en una cartera de renta fija internacional, Delphos considera prudente acortar la "duration" y tomar posición en créditos de buena calidad. No obstante, los spreads crediticios en bonos soberanos emergentes son menos extremos, por lo que, "si las cosas salen bien, podrían ser objetivo de inversores propensos al riesgo y con apetito de rendimientos atractivos".

Y es que explica que, las últimas cinco veces que la curva de los Treasuries se invirtió se predijo una recesión en la economía estadounidense, no es apropiado concluir automáticamente que la actual inversión conducirá a una recesión. En esta ocasión, el ciclo de baja de tasas podría desarrollarse sin desencadenar un entorno de "risk-off".

La curva soberana americana con pendiente negativa suele ser una situación atípica y tiende a anticipar una recesión cuando la misma recupera su forma natural motivada por un abrupto recorte de tasas por parte de la Fed. "Y, estos eventos fueron siempre acompañados por un aumento significativo en las solicitudes de subsidio por desempleo", indica el documento.

Fed Found Futres.jpeg

Delphos señala que, esta vez,"puede ser distinto a medias" dado que, si bien estas solicitudes están creciendo, parten de niveles extremadamente bajos y el repunte en la métrica podría asociarse simplemente a una normalización "más que a un caso de recesión". Entonces, la desinversión de la curva podría explicarse por una Fed dispuesta a iniciar un ciclo de baja de tasas tras haber logrado un equilibrio en sus dos mandatos.

También remarca que el mercado de futuros de tasas estadounidense descuenta "más de nueve recortes para diciembre de 2025, lo que equivale a 225 puntos básicos". Esto está significativamente por encima de los 100 puntos básicos sugeridos por los miembros de la Fed en el Dot-Plot presentado en su última reunión. En consecuencia, para aquellos que gestionan una cartera dinámica de Treasuries, recomendamos buscar rendimientos más altos en la parte corta de la curva y esperar que la parte larga ajuste.

Delphos afirma, entonces, que posicionarse en la parte larga de la curva es una alternativa más riesgosa debido a que el mercado se encuentra muy agresivo con el ciclo de recortes y por ende no deja mucho margen de mejora en este tramo. "Históricamente, recortes tan abruptos (más de 200 puntos básicos en doce meses) suelen ocurrir en momentos de recesión en EEUU".

Sin embargo, en su última reunión, la Fed estimó un crecimiento del producto del 2% para 2025 y una tasa de desempleo en torno al 4,3%. Sin tomar estas predicciones como certezas absolutas, "es importante mencionar el desacople evidente entre las expectativas del mercado y lo que sugieren los integrantes del banco central estadounidense".

Y es que, efectivamente, 225 puntos básicos de recortes en las próximas once reuniones implicarían una baja en cada reunión. De todas formas, si se materializa el escenario que descuenta el mercado y la inflación desciende al 2%, como estima la Fed, la tasa real se ubicaría cerca de su promedio histórico, por lo que es un escenario que no suena descabellado.

Bonos corporativos de empresas de EEUU, ¿otra opción atractiva?

En el mercado de bonos corporativos de Estados Unidos Delphos sugiere posicionarse en buenos ratings crediticios dado que los spreads ajustados por opcionalidad (OAS) de los bonos corporativos estadounidenses se encuentran muy cerca de los mínimos de las últimas tres décadas dejando así poco margen para seguir comprimiendo.

"Estos bajos OAS sugieren que los inversores perciben un riesgo crediticio mínimo en las empresas, lo que refleja una gran confianza en la solvencia corporativa", analiza el documento. Sin embargo, spreads tan reducidos también podrían indicar un exceso de optimismo en el mercado. Si los inversores subestiman los riesgos subyacentes, el mercado podría volverse vulnerable si las condiciones económicas se deterioran inesperadamente.

Y, aunque no es el escenario más probable, una recesión podría ampliar estos spreads, especialmente en empresas con calificaciones crediticias más bajas, donde la expansión sería más pronunciada durante recesiones.

De manera similar, los OAS de los bonos corporativos emergentes se encuentran entre el mínimo y la mediana de los últimos veinte años, mientras que los de los bonos soberanos están cerca de la media. Por lo tanto, en un escenario favorable, los bonos soberanos emergentes podrían atraer más demanda, indica el bróker.

Spreads corporativos.jpeg

"En particular, los spreads están muy comprimidos en Asia y EMEA (Europa, Medio Oriente y África). En América Latina, aunque también están por debajo del promedio, no están tan cerca de los mínimos", expresa Delphos. Además, el índice de spreads de bonos soberanos emergentes globales del J PMorgan (JPEIDISP Index) se sitúa cerca del promedio de los últimos veinticinco años.

En ese caso, si se materializa un escenario de fuerte reducción de tasas, como anticipa el mercado, sin un sentimiento global de "risk-off", es probable que "se genere un mayor apetito por rendimientos atractivos, lo que beneficiaría a los bonos soberanos emergentes". No obstante, es crucial destacar que estos bonos son sensibles a las recesiones en Estados Unidos, lo que puede causar una expansión significativa de los spreads durante episodios de "flight to quality".

En conclusión, los rendimientos de los bonos del Tesoro siguen siendo atractivos porque continúan estando por encima del promedio de las tasas reales históricas. Además, para aquellos que gestionan una cartera dinámica de Treasuries, si se materializa un escenario más cercano al planteado por la Fed, sería más prudente buscar rendimientos en la parte corta de la curva y evitar extender la duración.

Por otro lado, aunque no es el escenario predominante, una recesión es un riesgo plausible, por lo que no consideramos conveniente adquirir bonos corporativos con ratings crediticios bajos (High Yield). Por último, una baja de tasas tan agresiva, sin un episodio de “flight to quality”, podría beneficiar a los bonos soberanos emergentes.