Los bonos argentinos rebotan tras el revés electoral de Donald Trump en EEUU + Agregar ámbito en









Los títulos soberanos en dólares recuperan terreno después de las caídas de las últimas ruedas, en medio de una mejora de la deuda emergente tras las elecciones legislativas estadounidenses. Los bonos de Brasil y Chile también operan en positivo.

Los bonos emergentes operan de manera positiva, en línea con los futuros de Wall Street.

Los bonos soberanos argentinos en dólares registran subas de hasta 0,4% este miércoles 4 de noviembre, en sintonía con una recuperación de la deuda de países emergentes, mientras los mercados internacionales procesan los resultados de las elecciones de medio término en Estados Unidos y el revés político que sufrió el presidente Donald Trump.

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El movimiento se produce después de varias jornadas de presión sobre los títulos argentinos, que llevaron al riesgo país a superar los 830 puntos básicos. Ahora, la deuda local acompaña el desempeño positivo de otros mercados de la región, como Brasil y Chile, en un contexto de reacomodamiento de las expectativas de los inversores.

Los bonos argentinos avanzan así entre 0,22% y 0,37%, con las mayores mejoras concentrados en el tramo largo. El repunte se produce después de una jornada en la que los bonos argentinos llegaron a perder más de 1% y el riesgo país alcanza una mínima baja, a 830 puntos básicos, pero se mantiene en su nivel más alto desde octubre de 2025.

La recuperación de los precios podría contribuir a moderar la presión sobre el indicador elaborado por JP Morgan, aunque su evolución dependerá también de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense.

Para los inversores, uno de los principales interrogantes es cómo evolucionarán las políticas comerciales, fiscales y financieras de Estados Unidos y qué impacto tendrán sobre las tasas de interés, el dólar y los flujos de capital hacia los mercados emergentes.

En ese escenario, los activos de países como Argentina, Brasil y Chile pueden beneficiarse de una mayor demanda internacional de deuda, aunque la magnitud y persistencia del movimiento dependerán de la evolución de las condiciones financieras globales. Según Jorge Ángel Harker, analista de mercados internacionales de Adcap Grupo Financiero, "por ahora, el mercado no parece tener un arranque post electoral catastrófico y por el contrario, ya mira hacia la reacción de Trump y si Irán y el Golfo pérsico van a ser el nuevo capítulo de su ira presidencial". Qué mira el mercado después de la derrota electoral de Trump Las elecciones de medio término representan un factor relevante para los mercados financieros porque definen la composición del Congreso estadounidense y, en consecuencia, la capacidad del Poder Ejecutivo para avanzar con determinadas iniciativas. Un escenario de mayor dificultad legislativa para Trump podría modificar las expectativas sobre sus políticas económicas, particularmente en materia de aranceles, gasto público y déficit fiscal. Sin embargo, el impacto sobre los activos emergentes no es automático. La reacción dependerá de cómo se ajusten los rendimientos de los bonos estadounidenses, las expectativas de inflación y la cotización internacional del dólar. Para Argentina, además, continúan siendo determinantes los factores domésticos, como la acumulación de reservas internacionales, la sostenibilidad fiscal y las perspectivas de financiamiento externo.