Riesgo país arriba de 900 puntos: los bonos en dólares ensayan un leve rebote tras el desplome + Agregar ámbito en









El mercado financiero argentino profundizó las pérdidas el jueves, en una rueda marcada por la volatilidad internacional. Los bonos se hundieron hasta 3% y los rendimientos anuales alcanzaron el 16,5%.

El riesgo país superó los 920 puntos y sube por ascensor. Depositphotos

Los bonos en dólares ensayan un rebote, después de caer con fuerza en la jornada previa cuando el pánico en Wall Street por el incierto futuro de la inteligencia artificial (IA) afectó de a los activos financieros. Así, el riesgo país se disparó y alcanzó los 925 puntos básicos.

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Los activos rebotan por costos de oportunidad, después de que el jueves se profundizara el rally bajista que, al viento en contra por el contexto exterior, se le sumaron factores domésticos con las dudas del mercado sobre el programa financiero 2027 y un adelantamiento de la volatilidad electoral ante los fuertes golpes que sufrió la derecha en Brasil y Estados Unidos.

Cabe recordar que los principales aliados de Javier Milei perdieron las elecciones. En primer lugar, Luiz Inácio Lula da Silva le ganó el balotaje a Flávio Bolsonaro en Brasil, y la "ola azul" del martes en Estados Unidos, cuando los demócratas se impusieron en las "midterms", generó ciertas dudas sobre si el magnate podría apoyar en 2027 a Milei. Este jueves, en tanto, renunció a la presidencia de Paraguay, Santiago Peña, otro allegado al libertario en medio de un escándalo en medio de la crisis desatada por la caída de Ueno Bank.

Por otra parte, el Banco Central dio a conocer el REM correspondiente a octubre, que reveló un deterioro de las expectativas económicas. Los analistas elevaron al 1,8% su pronóstico de inflación para octubre y recortaron del 1,5% al 0,7% el crecimiento esperado del PBI para 2026. Además, proyectaron un dólar mayorista de $1.590 para diciembre, en un escenario de mayor debilidad de la actividad económica.

Cabe resaltar que este viernes 6 de noviembre (Día del Bancario), la bolsa porteña opera con particularidades en su cronograma. BYMA (Bolsas y Mercados Argentinos) sí mantiene la negociación bursátil con normalidad para sus horarios habituales (de 11:30 a 18:00 para renta variable, tras el reciente cambio de horario con Wall Street). Pero no hay liquidación de operaciones durante la jornada de hoy (las operaciones a plazo T+1 del día de hoy pasarán a liquidarse en la siguiente fecha hábil).