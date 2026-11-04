Bonos y acciones locales: la city señala que la elección en EEUU pesará menos que la dinámica política de la Argentina

La derrota republicana en las elecciones legislativas abre dudas sobre la ayuda a la Argentina, pero la city confía en que Trump mantendrá las herramientas clave de asistencia.

La clara derrota del Partido Republicano en las elecciones de medio término en Estados Unidos abre un escenario donde habrá claros límites a la agenda fiscal del presidente Donald Trump , lo que limitaría el espacio ampliar el déficit fiscal, con una posible moderación de la inflación pero también del crecimiento. Una primera lectura supone un escenario adverso para los activos locales , pero una revisión del impacto indica que esta conclusión podría estar sobredimensionada . Los expertos concluyen en que la dinámica local es hoy el principal "drive" para el riesgo país y las presiones del mercado cambiario.

Como primera medida y antes de analizar el impacto en los activos argentinos, cabe preguntarse: ¿qué cambia el resultado electoral para la agenda económica estadounidense? Con ambas cámaras bajo control demócrata a partir de enero, Trump tendrá mayores dificultades para avanzar con nuevas iniciativas fiscales y comerciales que requieran aprobación legislativa. Sin embargo, el presidente conservará su poder de veto, lo que anticipa un escenario de mayor negociación. Como explicaron desde PPI, "la magnitud de la derrota republicana habría estado principalmente vinculada al malestar por el costo de vida y la guerra con Irán".

Desde PPI , aseguraron que una primera lectura podría sostener que un resultado adverso para el oficialismo estadounidense pesara sobre los activos argentinos , dada la estrecha relación entre Milei y Trump y el respaldo financiero que Washington brindó a Argentina. En ese sentido, una derrota republicana podía despertar dudas sobre el margen de la Casa Blanca para sostener ese apoyo o avanzar con nuevas asistencias.

La segunda mirada se da en consonancia con otros informes del mercado. "Si bien un Congreso opositor elevaría el costo político de una nueva asistencia, el Tesoro norteamericano conserva herramientas como el Fondo de Estabilización Cambiaria (ESF), que, bajo el marco vigente y con aprobación presidencial, permite comprometer recursos disponibles sin una nueva votación legislativa. Así, la decisión seguiría en manos de la Casa Blanca y del Tesoro, aunque bajo mayor escrutinio ", describieron.

En definitiva, para estos expertos del mercado, el gran interrogante para la plaza local sigue siendo la elección del próximo año y la continuidad política del programa económico.

En esa sintonía, desde Facimex, ven un impacto neto positivo sobre Argentina. "Con el mercado tan preocupado por el riesgo político, creemos que pesará más encontrar cierto alivio financiero de la mano de menores tasas libres de riesgo, un dólar más débil y un mayor apetito por créditos de alto riesgo, que el alineamiento político de Argentina con un gobierno debilitado", expresaron los expertos.

Además, como se expresó, el uso del Exchange Stabilization Fund sigue siendo una decisión del Ejecutivo, en manos de Trump, y que parece difícil que el Congreso lo modifique el año que viene, aunque "podría haber un mayor costo político de usarlo para apoyar a Argentina en 2027".

Mercado cambiario, acciones y bonos: cómo le impacta a cada uno

Según Adcap, en materia cambiaria, para Argentina, la principal inquietud es si el respaldo estadounidense al mercado cambiario volvería a estar disponible en 2027, en caso de ser necesario. Si bien, la derrota republicana introduce incertidumbre, pero estos expertos creen que está sobredimensionada ya que la administración Trump utilizó el Exchange Stabilization Fund (ESF), cuyo uso no requirió aprobación del Congreso.

"Por eso, el interrogante pasa más por la disposición política a repetir el apoyo que por una restricción legislativa inmediata. Mientras tanto, la incertidumbre electoral doméstica podría sostener la demanda de cobertura, incluso con un dólar global más débil", completaron.

En el caso de la deuda soberana en dólares, el resultado estadounidense constituye un factor adverso, aunque esperan que su desempeño siga más ligado a la dinámica electoral argentina y a la acumulación de reservas. "Según nuestras estimaciones, la probabilidad de reelección de Milei se ubica cerca del 50%, desde un máximo de 83% en julio", destacaron.

Por otra parte, una baja de las tasas de los Treasuries podría "amortiguar la presión sobre los precios, pero sería insuficiente si predomina una ampliación del riesgo país", opinaron.

Por último, en cuanto a las acciones argentinas para Adcap, el principal riesgo sigue siendo local y pasa por las presidenciales de 2027, que ya comienzan a reflejarse en las valuaciones. "Un deterioro adicional del apetito global por el riesgo podría profundizar ese movimiento", cerraron.