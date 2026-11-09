Los mejores bonos en dólares para defenderse en Argentina

El riesgo país superó los 900 puntos, lo que muestra un mercado que exige mayor tasa para prestarle al país. Eso genera oportunidades, pero también nos recuerda por qué existen esos rendimientos.

El riesgo país supero los 900 puntos y el mercado tiene mucha incertidumbre sobre las elecciones.

Con este nivel de incertidumbre, hoy hay dos alternativas interesantes dentro de la deuda pública: el Bonar 2027 (AO27) y el Bopreal 27 (BPD7). En u$s cable (dólares en el exterior, ambos ofrecen alrededor del 10% anual, con vencimiento durante el actual mandato presidencial.

¿Por qué mirar estos bonos ahora? Porque se juntaron varios factores: un contexto internacional complicado, la guerra, la incertidumbre política argentina y un historial de defaults que sigue pesando.

El riesgo país volvió a superar los 900 puntos , reflejando un mercado que exige mucha más tasa para prestarle a la Argentina. Eso genera oportunidades, pero también nos recuerda por qué existen esos rendimientos.

La primera aclaración es importante: estos bonos (AO27 y Bopreal 27) vencen dentro de este mandato. Eso acota la exposición al próximo gobierno, aunque siguen atravesando el año electoral.

El AO27 es deuda del Tesoro Nacional. Tiene un cupón del 6% anual, paga intereses mensualmente y devuelve todo el capital el 29 de octubre de 2027. Por cada u$s100 nominales, va pagando aproximadamente u$s0,50 por mes y al vencimiento devuelve los u$s100 más el último interés.

La TIR en u$s cable es del 10,2% anual. El rendimiento supera al cupón porque, además de cobrar intereses, comprás por debajo del capital que corresponde recuperar al vencimiento. La contracara es que todo el capital queda pendiente hasta octubre de 2027.

En cambio, el Bopreal serie 1D (BPD7) es deuda del Banco Central, con un cupón del 5% anual. Su diferencia más interesante está en la amortización, ya que devuelve el capital en dos partes iguales, en abril y octubre de 2027

Por cada u$s100 nominales, los pagos contractuales que quedan son los siguientes: el 30 de abril de 2027: u$s50 de capital más u$s2,50 de intereses. Y el 31 de octubre de 2027 los otros u$s50 de capital más u$s1,25 de intereses. Actualmente la TIR en cable ronda el 10% anual.

Para defenderse más, tiene la particularidad que recuperás la mitad del capital antes del tramo final del año electoral. Después tendrás que decidir dónde reinvertirlo.

Ojo con la diferencia entre cable y MEP. Estos rendimientos corresponden a las especies en dólares cable (dólares afuera, el exterior). En MEP (o sea los dólares en Argentina), el AO27 rinde 3,7%, debido a las restricciones cambiarias que aún siguen.

¿Y qué pasa con un bono que vence en 2028? Tomemos el AO28, en u$s cable.

El AO27 rinde 10,2% anual en dólares cable, mientras que el AO28 rinde 19,6% anual. ¿Por qué tanta diferencia por un año más? Porque el AO28 devuelve el capital en octubre de 2028, ya dentro del próximo mandato.

Haciendo una cuenta simplificada, el mercado está exigiendo cerca de un 30% por ese año adicional. Pensalo como un promedio, o sea si el primer año rinde alrededor del 10%, para que el promedio de los dos años sea casi 20% (es lo que rinde el AO28), el segundo tiene que rendir cerca del 30%. La cuenta exacta tiene algunos ajustes, pero la lógica es esa.

Básicamente el mercado tiene mucha incertidumbre sobre las elecciones y por eso convalida un costo muy alto en la tasa forward (lo que pasa entre 2027 y 2028).

¿Y los otros bonos que vencen en 2035, 2038 o 2041? Pueden ofrecer ganancias de capital importantes si mejora el escenario y baja el riesgo país. También pueden caer fuertemente si ocurre lo contrario, tal como pasó estos meses.

Por eso, para quien busca cobrar y recuperar el capital en un plazo relativamente cercano, el AO27 y el Bopreal 27 lucen atractivos, teniendo en cuenta que vencen dentro del mandato de Javier Milei.

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