El Gobierno consiguió financiamiento en el mercado local por otros u$s200 millones Por Carlos Lamiral + Seguir en









Se trató de la segunda vuelta del llamado a licitación. En la primera ronda, el Tesoro había captado u$s300 millones, además de conseguir un rollover del 127% para la deuda en pesos.

Economía continúa sin tropiezos con su estrategia de financiamiento local. Mariano Fuchila

El Ministerio de Economía informó que logró colocar otros u$s200 millones en bonos en dólares bajo legislación local, en pos de conseguir las divisas necesarias para pagar los vencimientos de deuda de mitad de año. El miércoles ya había colocado otros u$s300 millones.

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La adjudicación se distribuyó entre u$s100 millones entre el Bonar 27 al 5,12% de interés y de otros u$s100 millones en Bonar 28 al 8,51% de rendimiento. En la jornada anterior el Gobierno había colocado u$s150 millones en cada uno de esos bonos en las mismas condiciones.

El economista de Romano Group, Salvador Vitelli, manifestó al respecto: "Ayer les ofrecieron u$s737 millones y tomaron u$s300 millones con una demanda latente por u$s437 millones principalmente de AO27. Hoy les ofrecieron u$s614 palos y tomaron u$s200 millones. Demanda latente de u$s414 millones".

bonares Según Eric Ritondale de Puente, los niveles que alcanzaron las tasas de interés "reflejan un costo de fondeo bajo ley local que el Gobierno busca capitalizar mientras el 'canje' se mantiene en niveles cercanos al 4%".

Señaló que "hay mayor apetito por Bonares" y que "la demanda por instrumentos hard dollar mostró una notable recuperación". En rigor, las ofertas superan por el doble a los montos ofrecidos.

El primer llamado de marzo fue exitoso El Ministerio de Economía logró este miércoles una nueva licitación exitosa de deuda en pesos al colocar $9,92 billones para atender vencimientos por $8,3 billones, con un total de rollover del 127%, algo que el mercado estaba esperando. El grueso de la colocación de pesos se lo llevó la Lecap S14G6, que vence en agosto, con $4,45 billones, y salió con una tasa efectiva mensual del 2% y un rendimiento anual del 26,82%.

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