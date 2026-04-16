Provincias: Moody's advierte sobre la delicada situación fiscal y los exigentes vencimientos de deuda

El año pasado diversas provincias decidieron salir a colocar bonos sub-soberanos en el mercado internacional. Sin embargo un reciente informe de Moody's advirtió que hay algunos desafíos aún por delante: las provincias presentaron una compresión de los márgenes fiscales y aún se enfrentan a un calendario de vencimientos exigente. Con respecto a esto la calificadora sostiene que "la capacidad de sostener el acceso tanto al mercado local como internacional será un factor clave para una adecuada gestión del perfil de deuda, junto con el respaldo de organismos multilaterales".

Según explica Moody´s, durante 2025, las finanzas públicas provinciales evidenciaron una recuperación parcial de los ingresos corrientes en términos reales, aunque insuficiente para acompañar la expansión del gasto . En los primeros nueve meses del año, los ingresos corrientes registraron un crecimiento interanual, aunque se mantuvieron por debajo de los niveles observados para el mismo período de 2023 .

"Esta evolución refleja una recuperación aún incompleta, en un contexto de recuperación dispar de los distintos sectores de la economía" , destacaron y mencionaron que, en contraste, los gastos corrientes aumentaron a un mayor ritmo, lo que derivó en una compresión de los márgenes fiscales y, en algunos casos, "en deterioros significativos de los resultados".

Para la calificadora, esta dinámica condicionó la flexibilidad financiera de las provincias para afrontar sus compromisos sin recurrir a financiamiento adicional. En este contexto, creen que el acceso a los mercados de capitales volvió a adquirir un rol central, tanto para cubrir desequilibrios financieros como para atender vencimientos de deuda.

Para el 2026, desde Moody´s esperan que el desempeño fiscal de las provincias continúe condicionado por un contexto macroeconómico aún desafiante: "Si bien podría darse una recuperación gradual de la actividad económica -aunque heterogénea entre los distintos sectores-, los primeros meses del año marcaron una dinámica todavía débil de los recursos coparticipables y de la recaudación de impuestos provinciales" .

En concreto, mencionan, durante el primer trimestre de 2026, las transferencias automáticas en concepto de coparticipación federal cayeron un 6,5% interanual en términos reales. "Una tendencia similar se observa en la recaudación de recursos propios, sobre todo en tributos vinculados a la actividad como en el caso del Impuesto a los Ingresos Brutos", agregan.

"En este escenario, y considerando la persistencia de presiones sobre el gasto, los márgenes fiscales de los subsoberanos seguirán estando en niveles ajustados. Esperamos que las provincias más expuestas a sectores como energía, combustibles, minería y agricultura se ubiquen entre las más favorecidas en términos de recuperación de ingresos durante la primera parte del 2026, mientras que el resto podría experimentar una recuperación más lenta y dispar", explican.

Nivel de endeudamiento de las provincias y desafíos para los próximos años

En términos generales, según repasa el informe, en los últimos años los gobiernos subnacionales mostraron una reducción gradual de su nivel de endeudamiento medido en moneda extranjera, principalmente como resultado de la amortización progresiva de títulos de deuda internacional y del acceso limitado a nuevas emisiones tras las reestructuraciones de 2020-2021.

No obstante, resaltan que, durante 2025, se observó una reactivación significativa de la actividad en los mercados de capitales. Las emisiones superaron ampliamente a los vencimientos, con un rollover del 118% a nivel agregado. "Las emisiones en el mercado local representaron el 68,7% del total emitido, mientras que el 31,3% restante corresponde a las emisiones realizadas en el mercado internacional. Cabe destacar que el volumen emitido en el mercado local resultó 129% superior al promedio de 2022-2024, en términos reales", explicaron.

Y agregaron: "Este mayor dinamismo permitió a algunas provincias refinanciar pasivos y avanzar en una recomposición del perfil de deuda, al tiempo que el retorno gradual al mercado internacional amplió nuevamente las fuentes de financiamiento disponibles para los GLR. En particular, provincias como Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, al igual que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, concretaron emisiones de deuda en los mercados internacionales".

De cara a los próximos años, algunos gobiernos regionales "deben afrontar un perfil de vencimientos de deuda internacional exigente, que requerirá del acceso a diversas fuentes de financiamiento", estimaron y agregaron que hay provincias que cuentan con disponibilidades en moneda extranjera que eventualmente podrían ser utilizadas para el pago de servicios de deuda.

De acuerdo con información del BCRA, las provincias disponían de depósitos en moneda extranjera por aproximadamente u$s2.252 millones a enero de 2026. "Asimismo, aquellas provincias con ingresos provenientes de regalías hidrocarburíferas presentan una cobertura natural frente a las variaciones del tipo de cambio, lo que podría mitigar parcialmente los riesgos asociados a la deuda denominada en moneda extranjera", agregan.

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La agencia calificadora también advirtió que la capacidad de los gobiernos subnacionales para sostener su presencia en los mercados financieros, tanto locales como internacionales, será el eje central de su solvencia en el corto plazo. En un contexto marcado por márgenes fiscales ajustados, la continuidad de este acceso resulta vital para que las provincias puedan afrontar sus vencimientos de deuda y gestionar con éxito sus necesidades de refinanciación. Sin esta fluidez crediticia, advierte el informe, la presión sobre las arcas provinciales podría comprometer la estabilidad de sus perfiles financieros.

Por otro lado, el reporte destaca que la sostenibilidad de la obra pública dependerá estrechamente del respaldo de organismos multilaterales de crédito. Moody’s señala que este financiamiento externo seguirá cumpliendo un rol estratégico, especialmente para aquellas jurisdicciones que enfrentan mayores barreras de entrada a los mercados de capitales tradicionales. De este modo, el apoyo de entidades internacionales se consolida como el principal pulmón para el desarrollo de infraestructura en un escenario de recursos limitados y desafíos macroeconómicos persistentes.