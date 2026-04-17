Proponen eliminar permisos de circulación para la maquinaria agrícola + Seguir en









La modificación permitiría la libre circulación de vehículos para la producción del agro, incluso en horarios nocturnos.

La circulación de maquinarias agrícolas está regulada por la Ley Nacional de Tránsito.

En otra iniciativa legislativa que busca incentivar al agro, ingresó en la Cámara de Diputados un proyecto para permitir la libre circulación de los vehículos que pertenezcan a la categoría "Maquinaria agrícola". Consideran que el proceso de permisos implican trabas burocráticas que limitan la producción.

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La iniciativa, elevada por la mendocina Mercedes Llano (La Libertad Avanza) propone modificar la Ley Nacional de Tránsito (N° 24.449) y simplificar la libre circulación de la maquinaria agrícola en todo el país, con la garantía de seguros y operadores idóneos. La diputada consideró que el actual sistema de permisos es “meramente recaudatorio” y no tiene impacto real en la seguridad vial.

Según detalla el proyecto, se eliminan trámites para maquinaria autopropulsada, trenes agrícolas y transporte en carretones. A su vez, contempla mayor flexibilidad operativa, habilitando la circulación nocturna bajo condiciones de seguridad, en línea con las necesidades productivas del sector. También actualiza los estándares de seguridad vial con tecnología como iluminación LED, señalización reflectiva y mejores condiciones de visibilidad.

Mercedes Llanos.jpg Mercedes Llano, diputada nacional por Mendoza. Patentamientos de maquinaria agrícola crecieron 21,4% en marzo Los patentamientos de maquinaria agrícola cerraron marzo con números positivos, ante mejores expectativas comerciales y financieras. Desde el sector destacaron la incidencia de un mercado más competitivo, la buena cosecha y las condiciones de financiamiento, aunque remarcan que las empresas deberán adaptarse al nuevo modelo de negocios.

La Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) informó que en el tercer mes del año se registraron 437 patentamientos, un 21,4% más que en febrero y un 24,1% más que en marzo de 2025. Dado que es el segmento más relevante dentro la maquinaria agrícola, la mejora fue explicada fundamentalmente por los incrementos en tractores.

Sin embargo, ACARA destacó que "cosechadoras continúan siendo el rubro más sólido, con buen nivel de crecimiento". Mientras tanto, las pulverizadoras, que es la división más pequeña, mostró un repunte mensual pero retrocesos interanuales.