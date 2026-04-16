El Grupo Banco Mundial confirmó que trabaja con Argentina para brindarle una garantía de hasta u$s2.000 millones + Seguir en









La operación propuesta, sin embargo, está sujeta a la aprobación del Directorio Ejecutivo del Banco Mundial.

El ministro Luis Caputo busca negociar apoyo para los vencimientos de bonos de julio.

El Grupo Banco Mundial anunció en un comunicado que está trabajando en una garantía de hasta u$s2.000 millones para ayudar a refinanciar una porción relevante de la deuda de Argentina. También anunciaron que así buscan "reducir costos de financiamiento y crear mejores condiciones para un mayor flujo de inversión privada nacional e internacional". La operación propuesta está sujeta a la aprobación del Directorio Ejecutivo del Banco Mundial.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Luis Caputo y Santiago Bausili Luis Caputo y Santiago Bausilli, se encuentran en Washington En el comunicado también se expresó que, durante las Reuniones de Primavera, "el Grupo Banco Mundial reafirmó su sólido apoyo a los esfuerzos de reforma de Argentina para fortalecer las condiciones para el crecimiento, la inversión y la creación de empleo", y que esto también incluía medidas para mejorar las condiciones de financiamiento y reforzar la confianza de los mercados y los inversores.

La información fue publicada oficialmente después de que el ministro de Economía, Luis Caputo, mantuviera una reunión con el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, en Washington, en el marco encuentros con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial.

Cabe resaltar que el próximo vencimiento de capital es en julio por u$s4.300 millones. La estrategia oficial apunta a reducir el costo del financiamiento externo mediante el respaldo de instituciones como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Andina de Fomento (CAF).