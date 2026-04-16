La deuda pública bruta subió en marzo y superó los u$s483.000 millones en medio de nuevas colocaciones

El incremento se produjo en un mes donde el Gobierno profundizó su estrategia de financiamiento en moneda local y en dólares.

La deuda bruta de la Administración Central aumentó en marzo en el equivalente a u$s11.695 millones y cerró el mes en u$s483.830 millones, en un contexto marcado por nuevas colocaciones del Tesoro para afrontar vencimientos futuros, compras sostenidas de dólares por parte del Banco Central y absorción de pesos vía licitaciones de deuda.

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De ese total, u$s481.312 millones correspondían a compromisos en situación de pago normal, según informó la Secretaría de Finanzas.

El incremento se produjo en un mes donde el Gobierno profundizó su estrategia de financiamiento en moneda local y en dólares , con el objetivo de mejorar el perfil de vencimientos y acumular liquidez de cara a compromisos relevantes previstos para julio y enero próximo.

Sobre el cierre de marzo, l a Secretaría de Finanzas colocó bonos con vencimientos a fines de 2027 y mediados de 2028 por US$150 millones. Luego, mediante una adjudicación por adhesión posterior, sumó otros u$s131 millones entre el Bonar 2027 y el Bonar 2028.

En la última licitación del mes, el Tesoro logró extender en 1,6 años la vida promedio de la cartera. El 75% de lo adjudicado quedó concentrado en vencimientos entre 2027 y 2028, mientras que se colocaron $5 billones con plazo hasta 2028.

Además, se concretó un canje que permitió estirar la vida promedio de $2 billones en más de dos años y sumar $1 billón adicional con vencimientos en 2028 y 2029. La operación mostró un roll over del 134%, con mejora del perfil financiero y menores tasas.

Composición de la deuda

Por moneda, el 46% del stock total correspondió a obligaciones pagaderas en moneda local, mientras que el 54% restante quedó denominado en moneda extranjera.

Durante marzo, la Administración Central realizó operaciones por u$s31.986 millones: u$s17.302 millones correspondieron a financiamiento y capitalizaciones, mientras que u$s14.684 millones fueron destinados a amortizaciones y pagos. El incremento neto real de la deuda fue de u$s2.618 millones.

Parte de ese aumento respondió al atraso en el desembolso trimestral previsto en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, utilizado para cancelar vencimientos con el propio organismo, así como a la política de emisión anticipada para cubrir pagos futuros.

Captura de pantalla 2026-04-16 095326 Stock de deuda bruta. Secretaria de Finanzas

La deuda consolidada y el rol del Banco Central

En términos del Producto Bruto Interno, la deuda total consolidada entre Tesoro y Banco Central se elevó al 57,9% del PBI en marzo, un punto porcentual más que en febrero.

Si se descuentan los depósitos oficiales en el Banco Central por u$s4.907 millones, la deuda consolidada de la Administración Central y el BCRA totalizó u$s478.923 millones, con un incremento mensual de u$s10.430 millones.

El informe también detalla que los adelantos y letras del Banco Central transferidos a la Tesorería aumentaron en u$s86 millones y alcanzaron los u$s55.523 millones.

Captura de pantalla 2026-04-16 095340 Deuda según el tipo de moneda. Fuente: Secretaría de Finanzas

Balance desde el inicio de la gestión Milei

Desde noviembre de 2023, la deuda bruta de la Administración Central acumuló una suba de u$s58.536 millones. Sin embargo, al incorporar la transferencia de pasivos del Banco Central al Tesoro realizada en los primeros meses de 2024 y la variación de depósitos oficiales, el stock consolidado mostró una reducción neta de u$s29.008 millones durante los primeros 28 meses de gestión de Javier Milei.

Ese proceso se explicó por un aumento de u$s20.980 millones con organismos internacionales y una baja de u$s49.988 millones en deuda con el sector público y privado.

El respaldo del FMI

El FMI destacó recientemente la estrategia oficial de financiamiento y sostuvo que el esquema contempla una combinación de herramientas para refinanciar obligaciones en moneda extranjera, entre ellas emisiones continuas de deuda en dólares bajo legislación local, ventas de activos estatales, acuerdos de recompra del Banco Central y préstamos externos con apoyo potencial de organismos internacionales.

Según el organismo, ese enfoque debería permitir un acceso sostenible y oportuno a los mercados internacionales de capital, uno de los principales objetivos del programa económico vigente.