Los bonos en dólares extienden alzas y el riesgo país perfora los 500 puntos básicos + Agregar ámbito en









Los bonos soberanos en dólares operan mixtos y el riesgo país vuelve a acercarse a un nivel clave, en una jornada marcada por la cautela global ante la falta de avances en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

A cuánto operan los bonos y los principales acitvos financieros este jueves.

Los bonos soberanos en dólares operan con mayoría de subas este jueves 28 de mayo, mientras el riesgo país vuelve a acercarse a un nivel simbólico clave en un contexto internacional que continúa atento a las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

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La cautela global persiste ante la falta de avances concretos en Medio Oriente, mientras los principales índices de EEUU y europeos operan en baja y los mercados siguen de cerca la evolución geopolítica.

En ese marco, las subas de los títulos en dólares argentinos se encuentra liderada por el Bonar 2029, seguido del Bonar 2030 y 2035. En tanto los Globales, ceden hasta 0,08% encabezados por el Global 2038.

En un evento empresarial, el ministro de Economía Luis Caputo manifestó que la inflación en mayo "será más baja que en abril". "La inflación vuelve a ‌estar a la baja, del 2,6% en abril. En mayo se espera una inflación un poco más baja aún", dijo Caputo en la 12 edición del ‌Latam Economic Forum. "Para los próximos 12 meses se espera una inflación en torno al 20%, es decir, no se ‌espera un cimbronazo de ningún tipo", agregó.

Por otro lado, el S&P Merval en pesos extiende el buen tono alcista con una suba del 1% a 3.100.825,35 puntos, mientras que el Merval en dólares asciende 0,9% a 2.089,42 puntos. Las acciones con mayores subas son YPF (2,3%), Banco Macro (1,7%), Transener y Comercial del Plata (1,4%).