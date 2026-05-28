El BCRA hizo la segunda mayor compra del año y las reservas superaron los u$s48.500 millones

El BCRA concretó la mayor compra diaria de mayo y quedó a un paso de los u$s10.000 millones acumulados en 2026, mientras las reservas volvieron a subir con fuerza.

El Banco Central (BCRA) aceleró este jueves 28 de mayo el ritmo de compras en el mercado de cambios y concretó la mayor adquisición diaria de mayo . La autoridad monetaria compró u$s447 millones , el segundo monto más alto desde el inicio del nuevo régimen cambiario de 2026.

Con este resultado, las compras netas de mayo ascendieron a u$s2.526 millones . Asimismo, en lo que va de 2026 , el saldo comprador del BCRA alcanzó los u$s9.677 millones , por lo que quedó a un paso de superar la barrera de los u$s10.000 millones.

Las reservas internacionales brutas , en tanto, subieron u$s644 millones y finalizaron en u$s48.511 millones . Fuentes oficiales informaron a Ámbito que la mejora respondió mayormente a las compras realizadas en el mercado oficial, aunque también incidieron positivamente las variaciones de cotización de algunos activos.

En particular, el oro avanzó 1,1% en la jornada, lo que habría aportado cerca de u$s85 millones al valor contable de las reservas. Además, entre las principales monedas de la canasta del DEG , el euro subió 0,2% frente al dólar, el yuan se apreció 0,02% y la libra avanzó 0,11%, mientras que el yen retrocedió 0,17%.

En el frente cambiario, el dólar mayorista bajó $2,5, equivalente a 0,2%, y cerró en $1.410 para la venta , luego de tres subas consecutivas. De esta manera, el tipo de cambio oficial se mantuvo por encima de los $1.400, pero todavía lejos del techo del esquema de bandas cambiarias.

La cotización se ubicó 21,8% por debajo del límite superior de la banda, que este jueves se mantuvo en torno a $1.742,24. Esa distancia sigue dejando margen para que el BCRA compre divisas sin necesidad de intervenir de forma defensiva sobre el mercado.

El dólar oficial y los financieros volvieron a moverse al alza

La rueda cambiaria combinó una baja del dólar mayorista con una fuerte aceleración de las compras oficiales. El movimiento se dio en un contexto de liquidación del agro, mayor oferta privada de divisas y regreso de emisiones de deuda corporativa, factores que siguen ayudando a sostener la acumulación de reservas.

En el segmento de contado, el volumen operado superó los u$s678,2 millones. La caída del mayorista contrastó con el comportamiento de algunas cotizaciones paralelas, que mostraron mayor presión al alza durante la jornada.

A nivel minorista, el dólar permaneció en $1.430 para la venta en el Banco Nación, mientras que el dólar tarjeta se ubicó en $1.859. De acuerdo con el relevamiento de entidades financieras del BCRA, el dólar oficial promedio alcanzó los $1.430,45, con una suba diaria de 0,04%.

Entre las cotizaciones financieras, el MEP avanzó 0,2% hasta $1.430,91, mientras que el contado con liquidación (CCL) subió 1,5% y se ubicó en $1.503,48. En el mercado informal, el dólar blue aumentó 0,69% y cerró en $1.430 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en la city porteña.

En futuros, los contratos operaron con bajas generalizadas en los tramos de 2026 y 2027, con una caída promedio de 0,53%. El mercado pricea un dólar mayorista de $1.408 para fines de mayo y de $1.611,5 para diciembre, mientras que el monto total transaccionado volvió a subir y se ubicó en torno a u$s2.171 millones.

Las tasas implícitas se ubicaron en 1,6% mensual para junio, equivalente a 19,22% anualizado, y en 1,81% mensual para julio, equivalente a 21,66% anualizado. Por contrato, las bajas fueron generalizadas: mayo cayó 0,32%, junio 0,28%, julio 0,37%, agosto 0,50%, septiembre 0,52%, octubre 0,48%, noviembre 0,44%, diciembre 0,68%, enero 0,75%, febrero 0,74%, marzo 0,75% y abril 0,97%.

Las compras del BCRA aceleraron y el mercado mira el segundo semestre

El foco del mercado continúa siendo la acumulación de reservas. La mejora se explica principalmente por la liquidación del agro, pero también por el regreso de emisiones corporativas. De acuerdo con Invecq, las colocaciones de obligaciones negociables ya superan los u$s1.600 millones en mayo, más que durante todo abril, reflejando una mejora en las condiciones financieras locales.

Desde PPI señalaron que el ritmo de compras del BCRA se aceleró significativamente durante las últimas semanas. “La media móvil de cinco días pasó de u$s66 millones diarios durante la primera semana de mayo a u$s182 millones diarios recientemente, en paralelo a una mayor liquidación del agro”, indicaron desde la sociedad de bolsa.

En el mercado creen que la cosecha gruesa todavía no volcó su flujo principal de dólares, por lo que esperan que las compras oficiales continúen firmes durante junio. A esto se suma el impacto de las nuevas emisiones de deuda privada y provinciales, que también aportan oferta al mercado cambiario.

La dinámica del tipo de cambio, sin embargo, sigue contrastando con la inflación acumulada del año, que ronda el 14%. Esa diferencia profundiza la apreciación real del peso y reaviva el debate sobre el atraso cambiario, especialmente entre sectores exportadores y actividades expuestas a la competencia externa.

Por ahora, el Gobierno apuesta a que la liquidación agrícola, las colocaciones de deuda y las compras oficiales permitan seguir fortaleciendo reservas sin generar saltos cambiarios. El desafío será sostener esa acumulación en el segundo semestre, cuando suele aumentar la demanda de cobertura y perder intensidad el flujo estacional del agro.