Lionel Scaloni presentó la lista de Argentina para el Mundial 2026 + Agregar ámbito en









El entrenador dio a conocer los 26 jugadores que viajarán a la cita mundialista en Estados Unidos, México y Canadá.

El técnico argentino definió los 26 que viajarán al Mundial. El capitán Lionel Messi, comandará al equipo.

Lionel Scaloni presentó este jueves la lista definitiva de la Selección argentina para competir en el Mundial 2026 que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. Con Lionel Messi a la cabeza, el entrenador llevará a buena parte de los campeones del mundo en Qatar 2022, pero también incluyó algunas sorpresas. Quiénes se quedaron afuera.

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Con dos días de anticipación, el técnico del seleccionado nacional y su cuerpo técnico definieron a los 26 jugadores que representarán al país en la cita mundialista que se jugará entre el 11 de junio y el 19 de julio. El capitán del equipo, que llega tocado por sus últimos encuentros en Inter Miami, era uno de los nombres puestos y será el encargado de comandar a la albiceleste en la defensa del título.

Los 26 convocados En el arco, Scaloni volvió a confiar en Emiliano "Dibu" Martínez, arquero del Aston Villa y figura en Qatar 2022, que estará acompañado por Gerónimo Rulli (Olimpique de Marsella) y Juan Musso (Atlético de Madrid).

Entre los defensores, el técnico eligió llevar a seis campeones del mundo: Nicolás Otamendi, Cristian "Cuti" Romero, Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Lisandro Martínez y Nahuel Molina, a los que se sumarán Facundo Medina y Leonardo Balerdi.

En el mediocampo, repetirán Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández. Debutarán en una cita mundialista Nico Paz, Valentín Barco y Giovani Lo Celso.

Adelante, el entrenador de la selección campeona del mundo llevará una vez más a Lionel Messi, quien asistirá a su sexto Mundial, junto con Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Thiago Almada, que repetirán convocatoria. Participarán por primera vez Nicolás González, Gianluca Simeone y José Manuel López. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Argentina/status/2060115161218724026&partner=&hide_thread=false #SelecciónMayor Con toda la fuerza de los argentinos pic.twitter.com/84Lh03BgxH — Selección Argentina (@Argentina) May 28, 2026 La lista de convocados de Argentina Arqueros: Emiliano Martínez, Juan Musso y Gerónimo Rulli

Emiliano Martínez, Juan Musso y Gerónimo Rulli Defensores: Leonardo Balerdi, Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Lisandro Martínez, Cristian Cuti Romero, Nicolás Otamendi, Facundo Medina y Nahuel Molina

Leonardo Balerdi, Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Lisandro Martínez, Cristian Cuti Romero, Nicolás Otamendi, Facundo Medina y Nahuel Molina Mediocampistas: Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Valentín Barco, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Nico Paz

Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Valentín Barco, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Nico Paz Delanteros: Julián Álvarez, Lionel Messi, Nicolás González, Thiago Almada, Gianluca Simeone, José Manuel López y Lautaro Martínez.