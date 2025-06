Cartera de renta fija diversificada: ¿en qué activos invertir?

Además de los bonos soberanos, los bonos ajustados por CER han ganado protagonismo como vehículos de cobertura frente a la inflación. Los Boncer TZXM6 y TZXD6 son claros ejemplos de esta clase de activos, ya que ajustan su capital en función del índice CER, protegiendo al inversor ante la pérdida del poder adquisitivo en un contexto inflacionario elevado. Son especialmente valorados por aquellos perfiles más conservadores que priorizan mantener el valor real de su inversión por encima de buscar tasas nominales elevadas.

Otra opción relevante dentro del mercado en pesos son los Boncap, como el T13F6 y el T30J6. Estos bonos tienen la particularidad de ajustar su capital por la tasa de política monetaria, lo que los hace sensibles a las decisiones del Banco Central y atractivos en escenarios donde las tasas de interés se mantengan elevadas. Estos instrumentos permiten al inversor capturar tasas competitivas mientras diversifica su cartera con instrumentos indexados a variables de política económica.

En la misma línea de bonos en pesos, el Bonte 2030, conocido en el mercado secundario como TY30P, ofrece una tasa fija anual del 28%. Este rendimiento lo posiciona como una alternativa interesante para inversores que buscan previsibilidad y un flujo constante de pagos en moneda local, aunque con el riesgo propio de la deuda soberana argentina.

Además de la deuda pública, el mercado ofrece oportunidades atractivas en obligaciones negociables emitidas por empresas privadas sólidas y con trayectoria. Una de ellas es la ON PNXCD, de Pan American Energy, una de las compañías líderes en el sector energético argentino, con fuerte presencia en la producción de hidrocarburos y con operaciones estratégicas en Vaca Muerta. Esta firma se caracteriza por su solidez financiera y su continuo compromiso de inversión, lo que la convierte en una opción confiable para los inversores. Otra alternativa es la ON YM37D, de YPF, la petrolera de bandera nacional que sigue siendo un actor central en la producción y refinación de petróleo y gas en Argentina. YPF está desarrollando proyectos clave en energías no convencionales y sigue siendo uno de los principales motores del sector.

Vista, por su parte, es una empresa más joven pero con un crecimiento sostenido y fuerte presencia en Vaca Muerta. La ON VSCTD permite al inversor participar del crecimiento de una compañía reconocida por su eficiencia y por su gestión moderna, liderada por Miguel Galuccio, un referente del sector. Por último, Banco Galicia, a través de su ON BYCHD, ofrece la posibilidad de invertir en el sistema financiero argentino con el respaldo de una de las entidades bancarias más sólidas y de mayor trayectoria del país, con fuerte presencia en el segmento de consumo y en el negocio de préstamos y depósitos.

En resumen, el mercado argentino de renta fija presenta una variedad de instrumentos que permiten adaptar las estrategias de inversión a distintos perfiles y objetivos. Desde bonos soberanos en dólares y en pesos, pasando por bonos ajustables por inflación o por tasa, hasta obligaciones negociables de empresas líderes en sus sectores. La clave está en combinar adecuadamente estos activos, gestionando los riesgos y aprovechando las oportunidades que ofrece cada segmento del mercado.

Analista Financiero