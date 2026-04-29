Por qué es importante presentar la Libreta AUH en ANSES y hasta cuándo hay tiempo

El formulario permite cobrar el porcentaje retenido durante el año y acreditar controles de salud y escolaridad de los hijos.

Cada año, miles de familias que reciben la Asignación Universal por Hijo deben completar un paso que parece simple, pero que impacta directo en el bolsillo: presentar la Libreta AUH ante ANSES.

Se trata de un documento obligatorio que acredita que los chicos cumplieron con los controles de salud, el calendario de vacunación y la asistencia escolar. Sin esa presentación, no solo queda incompleto el trámite, también se pierde la posibilidad de cobrar un monto importante que el organismo retiene mes a mes.

La Libreta de la Asignación Universal por Hijo es el documento que ANSES exige para verificar que se cumplieron las condiciones necesarias para mantener el beneficio completo.

Durante todo el año, el organismo paga el 80% del monto mensual de la AUH y retiene el 20% restante. Ese porcentaje acumulado se libera únicamente cuando se presenta la libreta con la información correspondiente de salud, vacunación y educación.

La libreta debe ser completada por la escuela y el centro de salud correspondiente. Allí se certifica que el niño o adolescente asistió a clases y cumplió con los controles sanitarios obligatorios según su edad. ANSES recordó que hay tiempo para presentar la Libreta AUH correspondiente hasta el 31 de diciembre de 2026, una fecha que conviene no dejar pasar.

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Guía para presentar la Libreta AUH en Mi ANSES

Actualmente, el trámite puede hacerse de manera digital desde la plataforma Mi ANSES, lo que simplifica bastante el proceso y evita filas eternas en una oficina.

El primer paso es ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social en el sitio oficial de ANSES. Dentro del menú, hay que buscar la opción “Hijos” y luego seleccionar “Libreta AUH”. Allí se puede consultar si falta presentar documentación y descargar el formulario si corresponde.

Una vez impresa, la libreta debe ser llevada a la escuela y al centro de salud para completar los datos y firmar cada sección. Después, hay que sacarle una foto clara, sin sombras ni partes cortadas, y volver a subirla desde la misma plataforma.

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También existe la posibilidad de hacer el trámite presencial en oficinas de ANSES, aunque la modalidad online suele ser más rápida si se cuenta con acceso a internet y documentación correcta.