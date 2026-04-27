Las tasas se desploman en el mercado, pero el costo de los préstamos personales sube en términos reales

A pesar de la caída de las tasas de interés generales, los préstamos personales se mantienen estables en comparación con 2022, afectando a familias endeudadas.

Cuando los clientes de los bancos abren sus aplicaciones de celular para operar con sus cuentas o hacen lo propio desde sus computadoras a través de home banking, es probable que reciban una promoción para obtener de préstamos personales.

Se trata de propuestas de nuevos créditos por plazos de 12 a 24 meses que con la baja de que registran las tasas de interés de mercado, podrían resultar atractivas para los consumidores. Es de tener en cuenta que en este momento existe una suba importante de la mora de las familias con sus tarjetas de crédito y con sus préstamos anteriores y eso podría llevar a generar demanda para refinanciar.

Pero, en realidad, ocurre que las tasas para las líneas créditos personales no están bajando a la misma velocidad de lo que caen los precios . En marzo de 2025, la inflación interanual viajaba al 66,9%, mientras que las tasas nominales anuales de los préstamos personales de los bancos privados eran del 67%, con una tasa efectiva anual del orden del 100%.

Un año después la inflación de 12 meses bajó a 32%, pero la tasa de interés que cobran los bancos está en el 62%. Mientras que la tasa de inflación en un año bajó más de 30 puntos, la oferta de pesos de los bancos al público apenas bajó unos 5 puntos porcentuales.

El economista de Romano Group, Salvador Vitelli, aseguró: "¡Cómo le cuesta bajar la tasa a los préstamos personales!". En un posteo en la red social X, el profesional recordó que la tasa es de "65,3% TNA, último dato". "Está en el mismo nivel que julio de 2022, sólo que ese mes hubo 7,4% de inflación".

A la espera de que bajen las tasas para empresas

En su último informe, Vitelli, de llegada directa con el presidente Javier Milei, plantea que el costo de financiamiento va a caer. Se refiere a los préstamos para empresas.

"El Banco Central República Argentina liberó encajes y requisitos de liquidez, dando un paso muy importante en dotar de liquidez al mercado. Las tasas de plazo fijo de los principales bancos se ubican por debajo del 20% anual, y esto no tardará en llegar a las empresas con tasas activas mucho más bajas", señala Vitelli.

El consultor recuerda que "existen dos instrumentos que rigen en crédito en los mercados, el cambio de cheque y las financiaciones de 180 y 360 días". "No hay financiamiento a más largo plazo, las empresas no tienen garantías suficientes o bien el flujo de fondos no las habilita a grandes desembolsos de financiamiento", explica.

En ese sentido, el analista asegura que "esta baja de tasas les permitirá a las empresas refinanciar las deudas existentes, incluyendo mayores plazos que le permitan una baja en la cuota a pagar mensualmente, lo que les permitirá recuperar capital de trabajo". "Si las ventas acompañan, tendremos una fuerte recuperación de la actividad en los meses venideros", aseguró.

Los préstamos personales caen hace 6 meses

En cambio, según datos de The First Capital Group, el stock de préstamos personales en marzo subió 2,6%, contra una inflación de 3,4%, lo que implicó una baja en términos reales. "Se completan seis meses consecutivos de caída en términos reales de esta operatoria. Las causas de este freno las podemos analizar desde la perspectiva de la oferta y la demanda de créditos", señala la consultora

La misma plantea que "por un lado la primera presenta mucha mayor cautela y ha restringido las propuestas al mercado y no se ha generalizado la baja de la tasa de interés". "Por el lado de la demanda, se observa una clientela menos proclive a tomar nuevas deudas ante la incertidumbre de los ingresos futuros y el alza de los servicios públicos, el transporte y la energía", indica el estudio.

No sube la demanda de pesos

La caída de las tasas de interés en el mercado financiero puede resultar en realidad una mala señal: reflejaría una baja de la demanda de moneda en una economía que está aletargada. Aunque mejora la oferta del Banco Central de moneda local, la demanda de créditos en pesos cae.

Si efectivamente el sector privado se estuviera recuperando, no tardaría en demandar crédito a tasas reales negativas, por lo que sería el mismo sector privado el que le pondría un piso a la tasa mediante la demanda para inversión o consumo. Pero lo que sucede es que, frente a la baja de la demanda de dinero y la actividad, los tenedores de pesos los colocan en títulos que, consideran, rendirán más que la devaluación del dólar, y con bajas expectativas de devaluación, la tasa en pesos se acerca cada vez más al piso fijado por el BCRA

Familias endeudadas

Según un relevamiento de la consultora Focus Market, seis de cada diez familias registran actualmente algún tipo de deuda, en un escenario donde también comenzó a crecer la morosidad. El estudio, elaborado sobre una muestra de 2.670 viviendas junto con datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) y estadísticas del Banco Central de la República Argentina, estimó que los hogares acumulan deudas por más de $39 billones. De ese total, $32,1 billones corresponden a deuda bancaria y $6,9 billones a deuda no bancaria.