Cómo invertir en acciones argentinas "con seguro" para no sufrir las caídas

: le brindan al comprador el derecho (pero no la obligación) de comprar un activo en determinadas fechas y a ciertos precios, a cambio de pagar una prima. En este caso, el vendedor de la opción sí está obligado a vender el activo subyacente. Opciones de venta (put): le brinda al comprador el derecho (pero no la obligación) de vender un activo en determinadas fechas y a ciertos precios, a cambio de la prima. En este caso, el vendedor de la opción sí está obligado a comprar el activo subyacente.

En el caso de las opciones put, actúan como “seguros”, ya que uno se puede garantizar desprenderse de un activo a un precio mayor del que podría alcanzar en caso de un colapso.

“Si tenemos acciones de Grupo Financiero Galicia (GGAL) que cotizan a $6.080, podemos buscar cubrirnos a una eventual caída de precios comprando un put (por ejemplo, el GFGV5924AG) pagando una prima de $180”, relató Germán Marín, especialista en opciones financieras.

“De esta manera, tendremos el derecho de vender nuestras acciones a $5.942. Aseguramos un precio de venta, que lo que hace es lisa y llanamente ponerles un tope a las perdidas, en este caso un 5,5% (es el resultado de vender las acciones un $156 por debajo de nuestro precio de compra sumado al costo del put, de $180)”, añadió.

En caso de que los precios sigan subiendo y no se ejecute la opción de venta, sólo se pierde la prima. El funcionamiento es como el de un seguro de auto: se paga el costo de la póliza para resguardarse de un accidente.

¿Qué está esperando el mercado?

Lo interesante del mercado de opciones es que permite interpretar qué es lo que están viendo los inversores. Y en un año de elecciones, este dato es fundamental.

No obstante, de momento, los precios de estos derivados no están brindando mucha información por el tamaño de las operaciones y la lejanía del evento electoral.

“Si tomamos en cuenta el comportamiento del Merval en dólares en el corriente año, presenta caídas por 25%, la cual se profundiza si tomamos el pico del 9 de enero donde la baja se incrementa a un 33% hasta el cierre del 14 de julio de 1.604 puntos. Si bien es cierto que nos encontramos 10% arriba del mínimo del año tocado el 8 de abril, estamos lejos de los máximos que supimos ver”, comenzó a explicar Gustavo Gardey, director de Bull Road Investments.

“Hoy, los agentes económicos están pagando mucho más calls localmente, pensando en un potencial upside, antes que buscando cobertura. Tenes volatilidad implícita de 47% contra un promedio de volatilidad histórica de 36% en el último mes. La convexidad también, o sea, los calls at the money están con una volatilidad implícita de 8% más que los puts at the money. Hay mucho miedo de quedarse afuera de un potencial rebote”, agregó el especialista.