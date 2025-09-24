El dólar mayorista baja 2% mientras que en el Banco Nación ya se consigue a $1.350







La city sigue atenta a los pasos del Tesoro norteamericano y al respaldo político que recibió Milei tras reunirse con Donald Trump y el reciente anuncio de un swap por u$s20.000 millones.

El lunes Bessent había anticipado que estaban analizando varias opciones de apoyo financiero

Tras conocerse la línea swap que otorgará el Gobierno de EEUU a la Argentina, el dólar mayorista ya baja 2% y opera a $1.335,5, tendencia que siguen de cerca los paralelos de la mano del MEP, CCL, y blue. Las presiones por cobertura cambiaria disminuyeron cuando llegó la confirmación que habrá financiamiento para “blindar” de divisas al Banco Central, además de la baja de retenciones al agro hasta octubre con el fin de incrementar la oferta.

En ese marco, el dólar se consigue en el Banco Nación a $1.350, mientras que dentro de los paralelos, el MEP cae casi 3% a $1.363,82, el CCL pierde 2,3% a $1.382,96, mientras que el blue se ubica en $1.410.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, confirmó que su país está en negociaciones con funcionarios argentinos para una línea de intercambio de divisas (swap) por u$s20.000 millones con el Banco Central de Argentina (BCRA). El anuncio se produce tras el encuentro que mantuvieron ayer el presidente Donald Trump y Javier Milei en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Bessent detalló que el Tesoro estadounidense también está preparado para comprar bonos denominados en dólares de Argentina “cuando las condiciones lo ameriten”. La administración Trump también está lista para entregar un “crédito standby significativo” a través del Fondo de Estabilización de Intercambio, según precisó el funcionario en un extenso mensaje publicado en redes sociales.

Más financiamiento En el mientras tanto, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunciaron que acelerarán su asistencia monetaria al país con un monto que en conjunto ascenderá a u$s7.900 millones, con el objetivo de ayudar al gobierno de Javier Milei a sobrellevar la crisis, tras las contundentes declaraciones de apoyo por parte del gobierno de EEUU.

Según confirmó el ministro de Economía, Luis Caputo, el paquete del Banco Mundial de u$s4.000 millones apuntará a "apoyar motores clave de competitividad": potenciar la minería y los minerales críticos; impulsar el turismo como fuente de empleo y desarrollo local; ampliar el acceso a la energía; y fortalecer las cadenas de suministro y el financiamiento a las pymes. En tanto, por la tarde se conoció un comunicado del BID que anticipó que proyecta ampliar de manera significativa sus operaciones en la Argentina durante los próximos 15 meses, con el objetivo de profundizar su respaldo al país a través de distintas herramientas financieras. La ayuda ascenderá a u$s3.900 millones. Actualmente, la cartera de BID Invest en la Argentina es la más grande de toda América Latina, lo que refleja la prioridad que el país representa para el grupo en términos de inversión privada. En conjunto, y en el marco del programa vigente con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Grupo BID prevé brindar hasta u$s10.000 millones en financiamiento para la Argentina durante los próximos tres años, conforme a los lineamientos de su Estrategia País. Javier Milei Donald Trump Javier Milei y se encontró con Donald Trump y su equipo

Temas Dólar