SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
En Vivo
23 de septiembre 2025 - 12:03

Javier Milei en EEUU EN VIVO: el Presidente asiste a la Asamblea General de la ONU para el discurso de Donald Trump

Javier Milei, durante su primera Asamblea de la ONU en 2024.

Javier Milei, durante su primera Asamblea de la ONU en 2024.

Por

El presidente Javier Milei aterrizó en Estados Unidos, donde escuchará el discurso de su par estadounidense, Donald Trump, en el marco de la 80° Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU). Además, el argentino luego mantendrá una reunión bilateral el líder republicano para cerrar los detalles del apoyo del Tesoro estadounidense a su gestión frente a la inestabilidad económica en Argentina.

Live Blog Post

Donald Trump: "La ONU financia el ataque contra países occidentales y sus fronteras"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio un discurso como cuarto orador en la Asamblea General de la ONU, donde destacó políticas de su gestión y apuntó contra el organismo internacional y los conflictos bélicos que persisten. En ese sentido, señaló que "esta es la época dorada" del país norteamericano.

Donald Trump ONU
Trump apunt&oacute; contra la ONU en su discurso en la Asamblea General.

Trump apuntó contra la ONU en su discurso en la Asamblea General.

Entre sus cuestionamientos, expresó: "Naciones Unidas financia el ataque contra países occidentales y sus fronteras. Apoya a personas que llegan ilegalmente a Estados Unidos y luego nosotros los tenemos que expulsar. Deben poner fin a invasiones, no crearlas".

Leé la nota completa

Live Blog Post

Definen detalles del auxilio del Tesoro de EEUU: se conocerán tras la bilateral Javier Milei-Donald Trump

Por Liliana Franco

Los mandatarios estarán acompañados por el secretario del Tesoro, Scott Bessent; el secretario de Estado, Marco Rubio; y por la Argentina, la secretaria general de la presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía Luis Caputo; y el canciller Gerardo Werthein.

milei trump.jpg
Milei y Trump, durante su &uacute;ltimo encuentro cara a cara.

Milei y Trump, durante su último encuentro cara a cara.

La reunión esta prevista que sea de unos 15 a 20 minutos y, destacan fuentes de los Estados Unidos, que muestra el interés de la administración Trump por Argentina el que se lleve a cabo esta bilateral.

Leé la nota completa

Live Blog Post

El dólar se replegó tras baja de retenciones y espaldarazo de EEUU: ¿"primavera cambiaria" o estabilidad post octubre?

Por Santiago Reina

Para frenar la escalada en el precio del dólar y sostener el esquema cambiario vigente, el Gobierno anunció en este comienzo de semana una eliminación transitoria de las retenciones, mientras que el tesoro de EEUU confirmó que le brindará al país una ayuda monetaria para defender el programa libertario. Los analistas coinciden que en el corto plazo esto traccionará el tipo de cambio a la baja, aunque debaten si se trata solo de una "primavera cambiaria".

dolar blue
El dólar y un martes contenido, tras la tensión cambiaria de la semana pasada.

El dólar y un martes contenido, tras la tensión cambiaria de la semana pasada.

En los últimos días de la semana pasada el Banco Central (BCRA) tuvo que vender u$s1.100 millones para que el tipo de cambio oficial no se le escape del techo de la banda. Incluso el viernes llegó a marcar la décima jornada con mayor pérdida de divisas desde 2003 hasta la fecha.

Leé la nota completa

Live Blog Post

El discurso de Lula da Silva en la Asamblea de la ONU: "La voz del sur global debe ser respetada y escuchada"

El mandatario brasileño disertó en la Asamblea de las Naciones Unidas, con un fuerte discurso que arremetió contra los aranceles de Donald Trump, exigió respeto por el multilateralismo y la democracia, se refirió a la condena contra Jair Bolsonaro y reclamó una solución pacífica a la guerra en Franja de Gaza.

Lula ONU

"Ante un ataque sin precedentes, Brasil optó por resistir y defender su democracia, que habíamos recuperado hace 40 años, luego de 20 años de gobiernos dictatoriales. No existe justificación alguna para las medidas unilaterales y arbitrarias en contra de nuestras instituciones y economía", sentenció en un clima de creciente tensión con el gobierno de Trump.

Leé la nota completa

Live Blog Post

Quién es Scott Bessent, el hombre de confianza de Donald Trump que respalda a Javier Milei y dirige el Tesoro de EEUU

Scott Bessent, actual secretario del Tesoro de Estados Unidos desde 2025, se consolidó como una de las figuras más influyentes de la administración de Donald Trump. Inversor, gestor de fondos de cobertura, filántropo y donante republicano, este lunes se convirtió en noticia mundial al declarar su apoyo “incondicional” a la Argentina y remarcar que está “dispuesto a hacer lo necesario” para asistir a Javier Milei.

Milei con scott bessent
En sintonía: Scott Bessent ya había demostrado su apoyo a Javier Milei con una visita cuando fue anunciado el levantamiento parcial del cepo.

En sintonía: Scott Bessent ya había demostrado su apoyo a Javier Milei con una visita cuando fue anunciado el levantamiento parcial del cepo.

En ese marco, detalló que las alternativas de respaldo económico incluyen líneas de swap, compras directas de divisas y adquisiciones de deuda soberana en dólares a través del Fondo de Estabilización Cambiaria (ESF). Sus palabras se conocieron en la antesala del encuentro entre Milei y Trump en Nueva York, donde él también será protagonista.

Leé la nota completa

Live Blog Post

Reunión Donald Trump-Javier Milei: qué espera el Gobierno que se anuncie hoy y cómo puede impactar en el dólar y los bonos

Por Julián Guarino

En el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente Javier Milei se reunirá este martes con su par estadounidense Donald Trump, en un diálogo que el Gobierno anticipa como el cierre de un mecanismo de respaldo financiero crucial para estabilizar la economía local.

milei trump dolares
El Gobierno espera que Donald Trump haga el anuncio del préstamo en el día de hoy.

El Gobierno espera que Donald Trump haga el anuncio del préstamo en el día de hoy.

La agenda del mandatario argentino marca su asistencia a la intervención de Trump en la 90° Asamblea General de la ONU, una Reunión con su par estadounidense, Donald Trump, y un encuentro con la titular del FMI, Kristalina Georgieva. Además, también recibirá la condecoración Ciudadano Global 2025 del Atlantic Council.

Leé la nota completa

Live Blog Post

Javier Milei aterrizó en EEUU donde se reunirá con Donald Trump y participará de la Asamblea de la ONU

El presidente Javier Milei ya se encuentra en Estados Unidos, donde este martes se reunirá en Nueva York con Donald Trump en medio del respaldo que el líder republicano expresó a su gestión frente a la inestabilidad económica en Argentina.

image
Javier Milei aterrizó en Estados Unidos y se prepara para la reunión bilateral con Donald Trump.

Javier Milei aterrizó en Estados Unidos y se prepara para la reunión bilateral con Donald Trump.

Leé la nota completa

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias