Javier Milei en EEUU EN VIVO: el Presidente asiste a la Asamblea General de la ONU para el discurso de Donald Trump

El presidente Javier Milei aterrizó en Estados Unidos, donde escuchará el discurso de su par estadounidense, Donald Trump, en el marco de la 80° Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU). Además, el argentino luego mantendrá una reunión bilateral el líder republicano para cerrar los detalles del apoyo del Tesoro estadounidense a su gestión frente a la inestabilidad económica en Argentina.
Donald Trump: "La ONU financia el ataque contra países occidentales y sus fronteras"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio un discurso como cuarto orador en la Asamblea General de la ONU, donde destacó políticas de su gestión y apuntó contra el organismo internacional y los conflictos bélicos que persisten. En ese sentido, señaló que "esta es la época dorada" del país norteamericano.
Entre sus cuestionamientos, expresó: "Naciones Unidas financia el ataque contra países occidentales y sus fronteras. Apoya a personas que llegan ilegalmente a Estados Unidos y luego nosotros los tenemos que expulsar. Deben poner fin a invasiones, no crearlas".
