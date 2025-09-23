Javier Milei en EEUU EN VIVO: el Presidente asiste a la Asamblea General de la ONU para el discurso de Donald Trump

Live Blog Post

Donald Trump: "La ONU financia el ataque contra países occidentales y sus fronteras"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio un discurso como cuarto orador en la Asamblea General de la ONU, donde destacó políticas de su gestión y apuntó contra el organismo internacional y los conflictos bélicos que persisten. En ese sentido, señaló que "esta es la época dorada" del país norteamericano.

Donald Trump ONU Trump apuntó contra la ONU en su discurso en la Asamblea General. F24

Entre sus cuestionamientos, expresó: "Naciones Unidas financia el ataque contra países occidentales y sus fronteras. Apoya a personas que llegan ilegalmente a Estados Unidos y luego nosotros los tenemos que expulsar. Deben poner fin a invasiones, no crearlas".

