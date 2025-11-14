El mercado reacciona en rojo: los bonos en dólares y los ADRs caen tras el anuncio del acuerdo con EEUU

Los títulos soberanos Globales y Bonares retroceden. Así, el riesgo país permanece vuelve a subir y se consolida por encima de los 600 puntos básicos.

Los activos locales se miden en la última rueda de la semana luego de que EEUU anunció un amplio acuerdo comercial con la Argentina . La primera reacción del mercado e stá lejos de la euforia: tanto los bonos en dólares como los ADRs operan con mayoría de rojos en las pantallas de Wall Street. En la bolsa porteña, el índice S&P Merval oscila con fuerte volatilidad.

Argentina y EEUU anunciaron la suscripción de un marco para un futuro acuerdo comercial, que incluye reducción de aranceles, eliminación de trabas para arancelarias, apertura agrícola y alineamiento regulatorio. Los especialistas y los sectores involucrados aún aguardan conocer la letra chica del entendimiento para procesar el impacto concreto que podría tener en la economía local.

Es así que el Merval avanza 0,2% hasta los 2.890.393 puntos . Se trata de un repunte moderado si se tiene en cuenta que en la rueda previa el indicador líder de la bolsa porteña cayó 3,4% medido en pesos y 4,1% en dólares, arrastrado por el mal contexto internacional. Además, en las primeras horas de la rueda, ya intercaló varias alzas y bajas con rápidos cambios de tendencia.

Los ADRs , en tanto, cotizan con mayoría de caídas en la bolsa de Nueva York. Las bajas son lideradas por los papeles bancarios: Macro y Galicia bajan 3,1% y BBVA y Supervielle pierden 2,4%.

Por su parte, tanto los bonos soberanos Globales como los Bonares caen hasta 0,4% en Wall Street.

En ese marco, el riesgo país medido por el J.P. Morgan vuelve a subir y se consolida por encima de los 600 puntos básicos. Ahora, el indicador que releva el banco estadounidense, se ubica en 624 unidades.

Acuerdo EEUU-Argentina y definiciones políticas

El denominado "Marco de Acuerdo de Comercio Recíproco e Inversión" se inscribe en una apuesta mucho más amplia de Donald Trump por la Argentina.

El acuerdo prevé nuevas preferencias arancelarias para exportaciones estadounidenses -medicamentos, químicos, maquinaria, tecnología, dispositivos médicos, y otros bienes industriales- y la eliminación de aranceles en EEUU para ciertos recursos naturales e insumos farmacéuticos.

La Casa Blanca anticipó que tendrá en cuenta el impacto del acuerdo al aplicar la Sección 232, la normativa de seguridad nacional que en los últimos años afectó al acero y al aluminio.

En paralelo, Argentina eliminará licencias de importación, formalidades consulares y reducirá gradualmente la tasa estadística.

También aceptará productos que cumplan estándares técnicos estadounidenses o internacionales sin evaluaciones adicionales, con dos cambios clave:

Ingreso de vehículos estadounidenses bajo estándares federales de seguridad y emisiones.

Aceptación por parte de ANMAT de certificados de la FDA para fármacos y dispositivos médicos.

En las últimas semanas, EEUU acordó con la Argentina un swap de monedas por u$s20.000 (ya activado en un tramo), impulsó la posibilidad de financiamiento con bancos estadounidenses por otros u$s20.000 millones y llegó incluso a comprar pesos de manera directa para contener la sangría de divisas y apuntalar al gobierno Milei en la previa a las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Esta semana, además, el ministro de Economía Luis Caputo dijo a inversores en Nueva York que el país planea recomprar bonos soberanos y comenzar a acumular reservas de divisas, incluso mientras el peso cotiza dentro de su banda de fluctuación.