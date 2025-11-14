SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

En Vivo
14 de noviembre 2025 - 08:47

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este viernes 14 de noviembre

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar oficial extiende la calma y este jueves terminó a $1.406 para la venta en la plaza mayorista. Los financieros escalaron hasta 0,7%, lo que hizo que se ensanchara un poco la brecha. Por otra parte, los bonos en dólares cerraron a la baja y los ADRs se desplomaron hasta 6,7% en una dura jornada para los mercados internacionales.

La expectativa para la rueda de este viernes está puesta en el impacto que tenga en los mercados el anuncio del marco para avanzar en un amplio acuerdo comercial y de inversiones con EEUU.

Aprueban los contratos de garantía y contragarantía para un préstamo de u$s75 millones destinado a Mendoza

El Gobierno publicó este viernes en el Boletín Oficial el Decreto 806/2025, por el cual aprobó los modelos de contrato de garantía y de contragarantía vinculados al préstamo FONPLATA ARG-65/2025, destinado a financiar el “Programa de optimización y expansión de los servicios de agua potable en la Provincia de Mendoza”.

Lo que se dice en las mesas: Toto Caputo bajo la lupa; todo muy bien, pero el mercado sigue preguntando por reservas y dólar

Todo muy bien, pero los inversores siguen preguntando por reservas y tipo de cambio. No hay duda que el Gobierno ganó tiempo para encarar la transición, la duda es qué hará.

El agro celebra el nuevo acuerdo Argentina-EEUU, pero pide conocer la letra chica

La relación comercial entre ambos países ingresa en una etapa de mayor apertura y coordinación, con impacto directo en el sector agropecuario.

Por Daniel Aprile

Acuerdo comercial con EEUU: cuáles son los sectores productivos que abarca

El anuncio de la Casa Blanca no dio detalles numéricos pero marcó los lineamientos de los sectores en los cuales habrá reducción de aranceles.

Por Santiago Reina

Empleo: se perdieron más de 13.000 puestos en agosto y el monotributo no llegó a compensar ni la mitad de la baja

El empleo continúa en caída libre: se perdieron 223.796 puestos de trabajo asalariados entre noviembre de 2023 y agosto de este año, y se inscribieron 121.740 personas al régimen de monotributo.

Por Erika Cabrera.

El S&P Merval en dólares anotó su mayor caída en un mes y el riesgo país se consolidó arriba de los 600 puntos

La bolsa de Nueva York se hundió y arrastró a los activos locales. El riesgo país pegó un salto y cerró en 619 puntos. El mercado monitorea de cerca el nivel del riesgo país, la compra de dólares del Tesoro y la aprobación del Presupuesto 2026.

Histórico: EEUU anunció un amplio acuerdo comercial con la Argentina

Ambos países avanzaron en el pacto comercial más importante en décadas, con reducción de aranceles, eliminación de trabas, apertura agrícola y alineamiento regulatorio. El entendimiento refuerza la alianza estratégica entre Washington y Buenos Aires.

El dólar oficial cayó a mínimos de casi un mes tras la reiterada defensa de Luis Caputo al esquema cambiario

El dólar oficial cayó a mínimos de casi un mes tras la reiterada defensa del minsitro de Economía Luis Caputo al esquema cambiario. Este jueves, el Gobierno aceleró la compra de dólares por parte del Tesoro, aprovechando la poca demanda, a lo que se le suma el ingreso de flujos de capitales financieros por la emisión de deuda de empresas argentinas.

