Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este viernes 14 de noviembre

El dólar oficial extiende la calma y este jueves terminó a $1.406 para la venta en la plaza mayorista. Los financieros escalaron hasta 0,7%, lo que hizo que se ensanchara un poco la brecha. Por otra parte, los bonos en dólares cerraron a la baja y los ADRs se desplomaron hasta 6,7% en una dura jornada para los mercados internacionales.