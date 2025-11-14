Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este viernes 14 de noviembre

El dólar oficial extiende la calma y este jueves terminó a $1.406 para la venta en la plaza mayorista. Los financieros escalaron hasta 0,7%, lo que hizo que se ensanchara un poco la brecha. Por otra parte, los bonos en dólares cerraron a la baja y los ADRs se desplomaron hasta 6,7% en una dura jornada para los mercados internacionales.
Aprueban los contratos de garantía y contragarantía para un préstamo de u$s75 millones destinado a Mendoza
El Gobierno publicó este viernes en el Boletín Oficial el Decreto 806/2025, por el cual aprobó los modelos de contrato de garantía y de contragarantía vinculados al préstamo FONPLATA ARG-65/2025, destinado a financiar el “Programa de optimización y expansión de los servicios de agua potable en la Provincia de Mendoza”.
