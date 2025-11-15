Netflix sorprendió a todos con una miniserie sobre uno de los fraudes más insólitos de México







En pocos capítulos, esta ficción cuenta una historia ocurrida hace más de 10 años que sorprendió a todo el país.

La serie basada en uno de los hechos más polémicos de México ya está en Netflix. Imagen: Netflix

Una nueva serie recién estrenada en Netflix muestra un enorme potencial. Revive un escándalo poco conocido, pero de gran impacto: el fraude al sorteo de la Lotería Mexicana. Con un enfoque dramático, esta miniserie retrata cómo un grupo de burócratas ideó un plan tan audaz como peligroso para “ganar” el premio gordo sin respetar las reglas.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La ficción, titulada Me late que sí, está basada en hechos reales ocurridos en 2012 y combina suspenso, humor negro y crítica social para contar cómo un funcionario común, cansado de su mala suerte, planeó un golpe casi perfecto.

Me late que sí La miniserie que se convirtió en tendencia en Netflix. Imagen: Netflix De qué trata Me late que sí, la imperdible serie de Netflix En Me late que sí, un empleado público llamado José Luis Conejera, interpretado por Alberto Guerra, vive obsesionado con ganar el sorteo Melate. Tras años de frustraciones económicas y personales, su desesperación lo lleva a idear un plan arriesgado para simular que ha ganado el premio.

Para llevar a cabo su idea, Conejera reúne a un grupo de personas con distintas habilidades: desde quienes graban y editan video hasta quienes pueden manipular la transmisión en vivo. Su estrategia consiste en emitir una grabación preproducida con los números ganadores durante el sorteo real, engañando a millones de espectadores.

La serie habla no solo de la ingeniería del fraude, sino también de las motivaciones que impulsaron a estos personajes: la necesidad, la ambición y una forma de rebeldía contra un sistema que parecía injusto.

Netflix: tráiler de Me late que si Embed - Me late que sí | Tráiler oficial | Netflix Netflix: elenco de Me late que si Alberto Guerra

Ana Brenda Contreras

Andrés Almeida

Christian Tappan

Majo Vargas

Temas Netflix

Series