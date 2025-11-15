Mi ANSES: cómo consultar el monto que voy a cobrar en noviembre 2025







A través de la página web oficial de ANSES se puede consultar si hay pagos próximos, la fecha y el lugar de depósito para cobrar tu prestación.

Cuánto cobro de mi prestación ANSES en noviembre 2025.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) continúa realizando depósitos de acuerdo a la programación de su calendario de pagos. A través del portal o aplicación de Mi ANSES permite consultar al beneficiario si tiene hay cobros próximos, así como también la fecha y el lugar de pago. Además, se podrá ver cuánto se cobrará en la sección "mis asignaciones" o "cobros", ahí hay que elegir el período 10-2025 y saldrán los montos vigentes.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Por otro lado, en noviembre las asignaciones, pensiones y jubilaciones recibirán un aumento del 2,1% en relación a lo que se cobró en octubre. Este ajuste responde a la actual fórmula de movilidad que establece incrementos que sigan el ritmo del índice inflacionario que informa el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) mes a mes.

anses-plata-04jpg.webp Monto de las prestaciones de ANSES en noviembre 2025 Las asignaciones, pensiones y jubilaciones reciben un 2,1% de aumento en línea con la inflación de septiembre, siguiendo lo que se establece en el Decreto 274/2024 sobre ajustes por movilidad. De esta manera, los montos de jubilaciones y pensiones, más el bono de $70.000 si aplica, quedan de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $403.150,64 • Composición: $333.150,64 (haber actualizado) + $70.000 (bono).

PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor): $336.520,51 • Composición: $266.520,51 (haber actualizado) + $70.000 (bono).

Pensión No Contributiva: $303.205,45 • Composición: $233.205,45 (haber actualizado) + $70.000 (bono).

Jubilación máxima: $2.241.568,43. En cuanto a las Asignaciones:

Asignación Universal por Hijo (AUH): $119.714,29 por menor. • Se paga el 80%: $95.771,43. • El 20% restante se liquida con la Libreta AUH.

AUH por Hijo con Discapacidad: $389.808,61.

Asignación por Embarazo: $119.714,29.

Asignación Familiar por Hijo (Rango 1): $58.862,25.

Asignación por Hijo con Discapacidad (Sistema SUAF): $194.910,94. Mi ANSES: calendario de pagos de noviembre 2025 El ente previsional sigue realizando los pagos de sus prestaciones a los beneficiarios según la terminación del DNI y la urgencia de cada grupo. A continuación, el calendario de pagos de ANSES para noviembre completo:

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo DNI terminados en 0: 10 de noviembre

DNI terminados en 1: 11 de noviembre

DNI terminados en 2: 12 de noviembre

DNI terminados en 3: 13 de noviembre

DNI terminados en 4: 14 de noviembre

DNI terminados en 5: 17 de noviembre

DNI terminados en 6: 18 de noviembre

DNI terminados en 7: 19 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 20 de noviembre Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo DNI terminados en 0 y 1: 20 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 28 de noviembre Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo DNI terminados en 0: 10 de noviembre

DNI terminados en 1: 11 de noviembre

DNI terminados en 2: 12 de noviembre

DNI terminados en 3: 13 de noviembre

DNI terminados en 4: 14 de noviembre

DNI terminados en 5: 17 de noviembre

DNI terminados en 6: 18 de noviembre

DNI terminados en 7: 19 de noviembre

DNI terminados en 8: 20 de noviembre

DNI terminados en 9: 25 de noviembre Asignación por Embarazo DNI terminados en 0: 10 de noviembre

DNI terminados en 1: 11 de noviembre

DNI terminados en 2: 12 de noviembre

DNI terminados en 3: 13 de noviembre

DNI terminados en 4: 14 de noviembre

DNI terminados en 5: 17 de noviembre

DNI terminados en 6: 18 de noviembre

DNI terminados en 7: 19 de noviembre

DNI terminados en 8: 20 de noviembre

DNI terminados en 9: 25 de noviembre Asignación por Prenatal DNI terminados en 0 y 1: 10 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: 11 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: 12 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: 13 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 14 de noviembre Asignación por Maternidad Todas las terminaciones de documento: 10 de noviembre al 10 de diciembre Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción) Todas las terminaciones de documento: 12 de noviembre al 10 de diciembre Pensiones No Contributivas DNI terminados en 0 y 1: 10 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: 11 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: 12 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: 13 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 14 de noviembre Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas Todas las terminaciones de documento: 10 de noviembre al 10 de diciembre Prestación por Desempleo DNI terminados en 0 y 1: 20 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 28 de noviembre

Temas ANSES