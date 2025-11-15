La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) continúa realizando depósitos de acuerdo a la programación de su calendario de pagos. A través del portal o aplicación de Mi ANSES permite consultar al beneficiario si tiene hay cobros próximos, así como también la fecha y el lugar de pago. Además, se podrá ver cuánto se cobrará en la sección "mis asignaciones" o "cobros", ahí hay que elegir el período 10-2025 y saldrán los montos vigentes.
Mi ANSES: cómo consultar el monto que voy a cobrar en noviembre 2025
A través de la página web oficial de ANSES se puede consultar si hay pagos próximos, la fecha y el lugar de depósito para cobrar tu prestación.
Por otro lado, en noviembre las asignaciones, pensiones y jubilaciones recibirán un aumento del 2,1% en relación a lo que se cobró en octubre. Este ajuste responde a la actual fórmula de movilidad que establece incrementos que sigan el ritmo del índice inflacionario que informa el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) mes a mes.
Monto de las prestaciones de ANSES en noviembre 2025
Las asignaciones, pensiones y jubilaciones reciben un 2,1% de aumento en línea con la inflación de septiembre, siguiendo lo que se establece en el Decreto 274/2024 sobre ajustes por movilidad. De esta manera, los montos de jubilaciones y pensiones, más el bono de $70.000 si aplica, quedan de la siguiente manera:
Jubilación mínima: $403.150,64
• Composición: $333.150,64 (haber actualizado) + $70.000 (bono).
PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor): $336.520,51
• Composición: $266.520,51 (haber actualizado) + $70.000 (bono).
Pensión No Contributiva: $303.205,45
• Composición: $233.205,45 (haber actualizado) + $70.000 (bono).
Jubilación máxima: $2.241.568,43.
En cuanto a las Asignaciones:
Asignación Universal por Hijo (AUH): $119.714,29 por menor.
• Se paga el 80%: $95.771,43.
• El 20% restante se liquida con la Libreta AUH.
AUH por Hijo con Discapacidad: $389.808,61.
Asignación por Embarazo: $119.714,29.
Asignación Familiar por Hijo (Rango 1): $58.862,25.
Asignación por Hijo con Discapacidad (Sistema SUAF): $194.910,94.
Mi ANSES: calendario de pagos de noviembre 2025
El ente previsional sigue realizando los pagos de sus prestaciones a los beneficiarios según la terminación del DNI y la urgencia de cada grupo. A continuación, el calendario de pagos de ANSES para noviembre completo:
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
- DNI terminados en 0: 10 de noviembre
- DNI terminados en 1: 11 de noviembre
- DNI terminados en 2: 12 de noviembre
- DNI terminados en 3: 13 de noviembre
- DNI terminados en 4: 14 de noviembre
- DNI terminados en 5: 17 de noviembre
- DNI terminados en 6: 18 de noviembre
- DNI terminados en 7: 19 de noviembre
- DNI terminados en 8 y 9: 20 de noviembre
Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 20 de noviembre
- DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre
- DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre
- DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre
- DNI terminados en 8 y 9: 28 de noviembre
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
- DNI terminados en 0: 10 de noviembre
- DNI terminados en 1: 11 de noviembre
- DNI terminados en 2: 12 de noviembre
- DNI terminados en 3: 13 de noviembre
- DNI terminados en 4: 14 de noviembre
- DNI terminados en 5: 17 de noviembre
- DNI terminados en 6: 18 de noviembre
- DNI terminados en 7: 19 de noviembre
- DNI terminados en 8: 20 de noviembre
- DNI terminados en 9: 25 de noviembre
Asignación por Embarazo
- DNI terminados en 0: 10 de noviembre
- DNI terminados en 1: 11 de noviembre
- DNI terminados en 2: 12 de noviembre
- DNI terminados en 3: 13 de noviembre
- DNI terminados en 4: 14 de noviembre
- DNI terminados en 5: 17 de noviembre
- DNI terminados en 6: 18 de noviembre
- DNI terminados en 7: 19 de noviembre
- DNI terminados en 8: 20 de noviembre
- DNI terminados en 9: 25 de noviembre
Asignación por Prenatal
- DNI terminados en 0 y 1: 10 de noviembre
- DNI terminados en 2 y 3: 11 de noviembre
- DNI terminados en 4 y 5: 12 de noviembre
- DNI terminados en 6 y 7: 13 de noviembre
- DNI terminados en 8 y 9: 14 de noviembre
Asignación por Maternidad
- Todas las terminaciones de documento: 10 de noviembre al 10 de diciembre
Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)
- Todas las terminaciones de documento: 12 de noviembre al 10 de diciembre
Pensiones No Contributivas
- DNI terminados en 0 y 1: 10 de noviembre
- DNI terminados en 2 y 3: 11 de noviembre
- DNI terminados en 4 y 5: 12 de noviembre
- DNI terminados en 6 y 7: 13 de noviembre
- DNI terminados en 8 y 9: 14 de noviembre
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
- Todas las terminaciones de documento: 10 de noviembre al 10 de diciembre
Prestación por Desempleo
- DNI terminados en 0 y 1: 20 de noviembre
- DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre
- DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre
- DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre
- DNI terminados en 8 y 9: 28 de noviembre
