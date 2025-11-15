SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
15 de noviembre 2025 - 07:15

Mi ANSES: cómo consultar el monto que voy a cobrar en noviembre 2025

A través de la página web oficial de ANSES se puede consultar si hay pagos próximos, la fecha y el lugar de depósito para cobrar tu prestación.

Cuánto cobro de mi prestación ANSES en noviembre 2025.

Cuánto cobro de mi prestación ANSES en noviembre 2025.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) continúa realizando depósitos de acuerdo a la programación de su calendario de pagos. A través del portal o aplicación de Mi ANSES permite consultar al beneficiario si tiene hay cobros próximos, así como también la fecha y el lugar de pago. Además, se podrá ver cuánto se cobrará en la sección "mis asignaciones" o "cobros", ahí hay que elegir el período 10-2025 y saldrán los montos vigentes.

Por otro lado, en noviembre las asignaciones, pensiones y jubilaciones recibirán un aumento del 2,1% en relación a lo que se cobró en octubre. Este ajuste responde a la actual fórmula de movilidad que establece incrementos que sigan el ritmo del índice inflacionario que informa el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) mes a mes.

Informate más
anses-plata-04jpg.webp

Monto de las prestaciones de ANSES en noviembre 2025

Las asignaciones, pensiones y jubilaciones reciben un 2,1% de aumento en línea con la inflación de septiembre, siguiendo lo que se establece en el Decreto 274/2024 sobre ajustes por movilidad. De esta manera, los montos de jubilaciones y pensiones, más el bono de $70.000 si aplica, quedan de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima: $403.150,64

    • Composición: $333.150,64 (haber actualizado) + $70.000 (bono).

  • PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor): $336.520,51

    • Composición: $266.520,51 (haber actualizado) + $70.000 (bono).

  • Pensión No Contributiva: $303.205,45

    • Composición: $233.205,45 (haber actualizado) + $70.000 (bono).

  • Jubilación máxima: $2.241.568,43.

En cuanto a las Asignaciones:

  • Asignación Universal por Hijo (AUH): $119.714,29 por menor.

    • Se paga el 80%: $95.771,43.

    • El 20% restante se liquida con la Libreta AUH.

  • AUH por Hijo con Discapacidad: $389.808,61.

  • Asignación por Embarazo: $119.714,29.

  • Asignación Familiar por Hijo (Rango 1): $58.862,25.

  • Asignación por Hijo con Discapacidad (Sistema SUAF): $194.910,94.

Mi ANSES: calendario de pagos de noviembre 2025

El ente previsional sigue realizando los pagos de sus prestaciones a los beneficiarios según la terminación del DNI y la urgencia de cada grupo. A continuación, el calendario de pagos de ANSES para noviembre completo:

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

  • DNI terminados en 0: 10 de noviembre
  • DNI terminados en 1: 11 de noviembre
  • DNI terminados en 2: 12 de noviembre
  • DNI terminados en 3: 13 de noviembre
  • DNI terminados en 4: 14 de noviembre
  • DNI terminados en 5: 17 de noviembre
  • DNI terminados en 6: 18 de noviembre
  • DNI terminados en 7: 19 de noviembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 20 de noviembre

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 20 de noviembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 28 de noviembre

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

  • DNI terminados en 0: 10 de noviembre
  • DNI terminados en 1: 11 de noviembre
  • DNI terminados en 2: 12 de noviembre
  • DNI terminados en 3: 13 de noviembre
  • DNI terminados en 4: 14 de noviembre
  • DNI terminados en 5: 17 de noviembre
  • DNI terminados en 6: 18 de noviembre
  • DNI terminados en 7: 19 de noviembre
  • DNI terminados en 8: 20 de noviembre
  • DNI terminados en 9: 25 de noviembre

Asignación por Embarazo

  • DNI terminados en 0: 10 de noviembre
  • DNI terminados en 1: 11 de noviembre
  • DNI terminados en 2: 12 de noviembre
  • DNI terminados en 3: 13 de noviembre
  • DNI terminados en 4: 14 de noviembre
  • DNI terminados en 5: 17 de noviembre
  • DNI terminados en 6: 18 de noviembre
  • DNI terminados en 7: 19 de noviembre
  • DNI terminados en 8: 20 de noviembre
  • DNI terminados en 9: 25 de noviembre

Asignación por Prenatal

  • DNI terminados en 0 y 1: 10 de noviembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 11 de noviembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 12 de noviembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 13 de noviembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 14 de noviembre

Asignación por Maternidad

  • Todas las terminaciones de documento: 10 de noviembre al 10 de diciembre

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

  • Todas las terminaciones de documento: 12 de noviembre al 10 de diciembre

Pensiones No Contributivas

  • DNI terminados en 0 y 1: 10 de noviembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 11 de noviembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 12 de noviembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 13 de noviembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 14 de noviembre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

  • Todas las terminaciones de documento: 10 de noviembre al 10 de diciembre

Prestación por Desempleo

  • DNI terminados en 0 y 1: 20 de noviembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 28 de noviembre

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias