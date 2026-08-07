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7 de agosto 2026 - 11:56

El riesgo país vuelve a estar presionado y ya se acerca a los 450 puntos básicos

Las acciones y los títulos soberanos enfrentan la última jornada de esta semana. El indicador de riesgo comienza a preocupar a los inversores.

Los bonos en dólares abren a la baja en Wall Street y el riesgo país vuelve a estar presionado

Los bonos en dólares abren a la baja en Wall Street y el riesgo país vuelve a estar presionado

Depositphotos

En ese marco, el S&P Merval cae 0,2% a 3.097.118,920 puntos básicos. Dentro de las acciones que más caen se encuentra BYMA con el 0,8% y Loma Negra con el 0,7%. En cuanto a los ADRs, los que más caen son Loma Negra e YPF con el 2,4% y 0,7%, respectivamente.

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El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central que mostró que las consultoras y entidades financieras esperan que se profundice la curva de desaceleración del índice de precios al consumidor (IPC) entrado el segundo semestre.

Para el tipo de cambio, las consultoras esperan un dólar oficial promedio de $1.652 en diciembre de 2026, equivalente a una suba interanual de 14,1%. Esa previsión sugiere que el mercado continúa anticipando un ritmo de depreciación inferior al de la inflación proyectada, en línea con el esquema cambiario vigente.

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