Los ADRs se hunden hasta 3,5% encabezados por las energéticas, mientras el riesgo país vuelve a los 410 puntos + Agregar ámbito en









A contramano de los activos locales, los principales índices de Nueva York suben mientras se esperan resultados de los últimos balances trimestrales. También se aguardan conclusiones del posible acuerdo en el Estrecho de Ormuz.

Los bonos suben, pero las acciones caen.

Los bonos en dólares avanzan a paso firme en Wall Street y el riesgo país anota una leve baja hasta 410 puntos. Sin embargo, las acciones argentinas caen a contramano de los principales índices de Nueva York que esperan resultados de los últimos balances trimestrales. También se esperan resoluciones dentro del Estrecho de Ormuz.

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El S&P Merval cae 2,1% a 3.206.456,76 puntos, con las acciones energéticas a la cabeza tras la baja del crudo (-4,9%). Los papeles que más bajan son YPF (-3,7%), Central Puerto (-3,5%), Grupo Supervielle (-3%), Transportadora de Gas del Sur (-2,9%) y Edenor (-2,8%).

En Wall Street, los ADRs de empresas argentinas se hunden con fuerza hasta 3,5% encabezados por YPF, seguido de Grupo Supervielle (-3,2%), Central Puerto (-3,1%), y Transportadora de Gas del Sur con el 3%.

El lunes se conoció que la recaudación tributaria aumentó 1,2% interanual en términos reales, asumiendo una inflación mensual de 1,9% (33,5% anual). El incremento estuvo explicado principalmente por la postergación de los pagos del impuesto a las ganancias hacia julio, lo que llevó a que la recaudación de este tributo creciera 23,3% interanual en términos reales.

Las próximas fechas relevantes para tener como referencia serán la publicación del REM del Banco Central el jueves 6 de agosto, seguida por el dato de inflación de la Ciudad de Buenos Aires el viernes 7 de agosto. El IPC nacional se publicará el 13 de agosto.

Wall Street a la espera resultados de balances En el contexto internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presionó a Irán para que alcance un acuerdo con Omán sobre el estrecho de Ormuz, y amenazó con lanzar fuertes ataques aéreos. Afirmó que esta es una "última oportunidad" para que Irán llegue a un acuerdo. Los contratos del S&P 500 suben 1,6% y los del Nasdaq un 2,1%, mientras que el Dow Jones avanza 1,8% después de haber llegado a un máximo histórico en la jornada previa. Las grandes tecnológicas volvieron a liderar las subas ayer, impulsadas por el fuerte avance de las empresas de infraestructura para IA tras la publicación de resultados.

La agencia de calificación de riesgo Moody's elevó la nota de Caa3 a Caa2 a PBA. Se suma al respaldo otorgado recientemente por S&P Global Ratings Argentina, que confirmó la calificación de la Provincia en raBB+ con tendencia estable. Depositphotos